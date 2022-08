«Scazzottate tutte le sere

e in città lo spaccio è dappertutto»

CIVITANOVA - Gabriele Micarelli, titolare dello chalet Cazza la randa sul lungomare sud: «Bisogna saper gestire la somministrazione di alcol ai minorenni. Ho anche trovato persone di 50 anni, la mattina, addormentate sulla spiaggia». Da questa sera aumentano i controlli

9 Agosto 2022 - Ore 21:51 - caricamento letture L'omicidio sul lungomare

«Io all’una chiudo, venite a fare un giro verso le due o le tre di notte… Le scazzottate avvengono quasi tutte le sere», così Gabriele Micarelli, titolare dello chalet Cazza la randa (ex Gigetta) sul lungomare sud di Civitanova, che si trova a circa un centinaio di metri da dove è stato ucciso il 30enne Rached Amri, tunisino. Micarelli da Macerata, dove ha gestito il Verde Café ha deciso di trasferirsi a Civitanova negli ultimi due anni. E si è trovato ad avere a che fare con un mondo parecchio diverso. «Tutte le sere accadono scazzottate. Io penso che si debba saper gestire la somministrazione dell’alcol ai ragazzi». Al mattino gli è capitato di trovare persone addormentate in spiaggia dove ha il locale, «parliamo di persone di 40, 50 anni. Tranquilli, certo, e imbarazzati dalla situazione».

Ci sono casi di persone un po’ meno tranquille «l’altro giorno c’era uno di quelli che spacciano la droga che stava facendo la doccia vestito. Sono andato da lui per mandarlo via, mi ha detto che faceva quello che gli pareva e ci siamo attaccati. Sono riuscito a mandarlo via ma la sera ho avuto paura a tornare a casa». Poi Micarelli sullo spaccio a Civitanova aggiunge «qui è dappertutto, non c’è un posto specifico dove vanno a prenderla». Intanto da questa sera è previsto un aumento dei controlli in città come annunciato questa mattina al termine di una summit in prefettura dove si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.



(Foto e video di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA