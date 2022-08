«Da stasera controlli straordinari,

arrivano reparti speciali e unità cinofile»

OMICIDIO - Sono le misure concordate da forze dell'ordine e istituzioni durante la riunione convocata d'urgenza dopo il delitto sul lungomare di Civitanova. Il sindaco Ciarapica: «La sicurezza percepita era alta, abbiamo debellato nomadismo e commercio abusivo. Ora è un momento difficile che richiede risposte forti». Parcaroli: «Stessi provvedimenti da oggi anche a Macerata»

9 Agosto 2022 - Ore 12:14 - caricamento letture

di Alessandra Pierini (foto di Fabio Falcioni)

Controlli straordinari con reparti speciali e unità cinofile a partire da stasera, sia a Civitanova che a Macerata. Sono queste le misure immediate decise dal comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico che si è riunito questa mattina in Prefettura a Macerata. La riunione è stata convocata d’urgenza nella tarda serata di ieri (leggi l’articolo) dopo l’omicidio di un trentenne tunisino, accoltellato sul lungomare a Civitanova (leggi l’articolo).

Alla riunione non hanno partecipato il prefetto Flavio Ferdani e il questore Vincenzo Trombadore che erano fuori provincia. «Siamo stati in contatto telefonico fino a tarda notte e così anche stamattina», ha precisato il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, arrivato in piazza della Libertà con l’assessore alla Sicurezza Giuseppe Cognigni. Con loro il presidente della provincia e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che si è fatto portavoce dell’esigenza di maggiori controlli e misure da attuare anche nel capoluogo e in tutta la provincia, oltre che a Civitanova.

«Spaccio e alcool non riguardano solo la costa», ha detto. Presenti alla riunione anche il comandante provinciale dei carabinieri Nicola Candido, il comandante della polizia locale di Macerata Danilo Doria, l’assessore di Macerata Paolo Renna. «La autorità hanno accordato quanto richiesto – ha detto Ciarapica – e cioè maggiore attenzione con forze straordinarie. Abbiamo chiesto di intensificare l’attività di controllo per ripristinare una condizione di sicurezza che nella nostra città è venuta un po’ a mancare.

Sono avvenuti due fatti scollegati ma che richiedono una attenzione alta e risposte forti. A Civitanova c’era una percezione di sicurezza molto alta. Negli ultimi anni, come amministrazione, abbiamo lavorato molto sulla sicurezza debellando fenomeni come il nomadismo e il commercio abusivo. Ora è un momento difficile. E’ il momento di reagire con forza». Il primo cittadino ha poi precisato che non sono coinvolti civitanovesi. «In entrambi gli omicidi le persone coinvolte non vivono a Civitanova ma si sono trovate a Civitanova. Nell’omicidio di ieri ad esempio si tratterebbe di soggetti provenienti dal Fermano e arrivati in città per un regolamento di conti (leggi l’articolo, ndr). E’ vero però che oggi i riflettori addosso li abbiamo noi e dobbiamo reagire».

