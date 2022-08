Omicidio sul lungomare,

regolamento nel mondo dello spaccio

La vittima uccisa con un solo fendente

CIVITANOVA - L’uomo è stato portato in ospedale da un connazionale e da un italiano che dice essere stato fermato mentre passava in auto. In corso la ricerca dell’omicida, la pista è quella della droga. Il sindaco Ciarapica: «Vengono dal Fermano e si sono incontrati in città»

di Gianluca Ginella (foto di Federico De Marco)

Ucciso con una sola coltellata che lo ha colpito al polmone e al cuore. Un fendente che l’omicida ha inferto stando di fronte alla vittima. È stato ucciso così, in base a quanto trapela dalle indagini, il trentenne tunisino aggredito questa notte intorno alle 22 sul lungomare sud di Civitanova. Il delitto si inquadra nell’ambito dello spaccio di droga, un regolamento di conti tra tunisini.

Le indagini della polizia e dei carabinieri sono andate avanti per tutta la notte. Sono stati sentiti alcuni testimoni, persone che possono aiutare a risalire all’autore dell’omicidio e sono stati svolti accertamenti sui cellulari per risalire agli ultimi contatti della vittima. Chi ha ucciso lo ha fatto tirando un fendente preciso all’emitorace sinistro del tunisino, A. R., clandestino, con la lama che ha raggiunto polmone e cuore. La vittima è morta nel giro di pochi minuti in ospedale a Civitanova. Lì il ferito è arrivato insieme ad un connazionale, che poi si è sentito male in ospedale (ma non sarebbe rimato ferito nell’aggressione), e ad un italiano che è proprietario della vettura.

I poliziotti hanno sentito entrambi (il tunisino si troverebbe ancora in ospedale, piantonato). L’italiano ha dato una versione che è al vaglio degli inquirenti. L’uomo ha riferito di essere stato fermato mentre passava e che il ferito gli è stato caricato in auto. Sulla vettura è salito anche il connazionale di A. R., che lo ha accompagnato in ospedale. Purtroppo per il tunisino ferito non c’è stato nulla da fare, il colpo all’emitorace sinistro gli è stato fatale.

Le indagini sono in corso e una pista ci sarebbe. La pista è quella dello spaccio e di bande rivali che, ha detto il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, questa mattina: «non sono del Civitanovese, provengono dal Fermano (Porto Sant’Elpidio, ndr) e si sono incontrati nella nostra città probabilmente per un regolamento di conti». Intanto questa mattina alle 10 è iniziato l’incontro straordinario in prefettura convocato nella notte in seguito al secondo omicidio avvenuto a Civitanova nel giro di dieci giorni.

I civitanovesi si attendono misure concrete dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, visto che erano state annunciate anche subito dopo l’omicidio di Alika Ogorchukwu, ucciso dal 32enne Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo su corso Umberto lo scorso 29 luglio (un delitto di tutt’altra natura, ma di fatto anche in questo caso si parla di un omicidio compiuto in mezzo alla strada). In dieci giorni ci sono state anche altre aggressioni, risse. L’ultima nella notte tra sabato e domenica (leggi l’articolo) con un pakistano aggredito da due magrebini (un fatto che all’inizio veniva ricondotto come possibile prequel del delitto che si è consumato intorno alle 22 di ieri, ma nel corso delle indagini è una pista che sembrerebbe tramontata).

