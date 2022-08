Omicidio sul lungomare sud,

l’arrestato ha ammesso i fatti

CIVITANOVA - Si tratta di Saidi Haithem, 26 anni, cugino del giovane ucciso. Polizia e carabinieri lo hanno trovato a Porto Sant'Elpidio: era nascosto sotto ad un balcone di una palazzina dove vive un parente. Il delitto sarebbe maturato da un debito di droga

di Gianluca Ginella (foto di Federico De Marco)

Arrestato a Porto Sant’Elpidio l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del tunisino Rached Amri, 30 anni, ucciso ieri sera sul lungomare sud di Civitanova. Si tratta di un cugino del giovane, 26 anni, Saidi Haithem (sono in corso comunque accertamenti anche sul grado di parentela), che è stato dopo essere stato fermato in un blitz di polizia e carabinieri a Porto Sant’Elpidio.

Era nascosto sotto ad un balcone di una palazzina dove vive un parente (ai domiciliari) tra il piano terra e il primo piano. Polizia e carabinieri hanno circondato l’abitazione e alla fine per il 26enne non c’è stato scampo. Già questa mattina c’era stato un controllo all’interno della palazzina, individuata seguendo la pista dei parenti del giovane. Nel corso delle perquisizioni per rintracciare il 26enne gli inquirenti hanno trovato 28 dosi di eroina, circa 9 grammi. I dettagli dell’arresto e i contorni della vicenda sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa appena finita al Comando della Compagnia carabinieri di Civitanova. L’uomo ha ammesso i fatti. Sarà portato in carcere a Fermo.

Il procuratore facente funzioni, Claudio Rastrelli, ha premesso «il nostro ordinamento prevede il principio della innocenza delle persone sottoposte a indagine penale e occorre quindi evitare di indicare l’indagato come colpevole fino a sentenza definitiva di condanna». Sui fatti: «Le immediate indagini svolte sul posto, da carabinieri di Civitanova, Roni, Squadra mobile, commissariato di Civitanova, l’analisi dei video, le testimonianze, le analisi del telefono della vittima consentivano di ricostruire la dinamica dell’aggressione e arrivare all’identità del soggetto ritenuto responsabile del fatto e che stava in provincia di Fermo».

Quindi le indagini si sono concentrate nel Fermano e a Porto Sant’Elpidio. Gli appostamenti delle forze dell’ordine «consentivano di localizzare i prossimi congiunti del sospettato ed è stata svolta una prima irruzione in una abitazione dove sono state trovate 28 dosi di eroina (per circa 9 grammi). C’erano persone presenti, ma non l’indagato. Poche ore fa il controllo è stato ripetuto, e il sospettato è stato trovato». Si era nascosto nel sottoscala di una palazzina dove vive un parente che si trova ai domiciliari, stava in una sorta di intercapedine. È stato sottoposto a fermo, motivato da pericolo di fuga».

Il procuratore ha aggiunto che «durante le operazioni del fermo e accompagnamento in caserma in via preliminare l’indagato ha ammesso gli addebiti e indicato luoghi in cui si era disfatto degli indumenti che indossava al momento del delitto». Rastrelli ha anche sottolineato che «le forze dell’ordine presenti a Civitanova e provincia sono sempre vigili e il controllo del territorio è costante e spesso consente di prevenire episodi criminosi. Quando episodi molto gravi come quello di questa notte succedono, tutti noi siamo pronti a intervenire immediatamente per individuare il responsabile».

