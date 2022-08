Delitto sul lungomare, Ciarapica:

«Questa escalation di violenza va fermata

Subito riunione straordinaria in Prefettura»

CIVITANOVA - Il primo cittadino ha raggiunto il luogo dell'accaduto, domani mattina l'incontro dell'organismo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Presente sul posto anche la deputata Mirella Emiliozzi che stava cenando in un locale della zona

«Serve una serie di azioni per combattere questa escalation di violenza, ho già parlato con il prefetto Flavio Ferdani e domani mattina faremo un comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica».

C’è grande preoccupazione nelle parole del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, arrivato sul lungomare intorno a mezzanotte e mezza, dove questa sera si è consumato il secondo omicidio in strada, a dieci giorni da quello di Alika. «Due omicidi nel giro di dieci giorni ci fanno riflettere – ha detto Ciarapica – . Con il Comitato dobbiamo in qualche modo individuare una strategia per fermare queste vicende che purtroppo negli ultimi giorni hanno segnato Civitanova.

Quindi significa parlare dell’aumento delle forze dell’ordine, illuminare maggiormente le zone buie e mettere in atto tutta una serie di azioni che possano contrastare questa escalation di violenza. Non sappiamo bene le dinamiche del fatto accaduto stasera, sembra si tratti di un accoltellamento che non c’entra nulla con quanto accaduto ad Alika, ucciso da un gesto di un pazzo, imprevedibile e irrazionale. Questo invece a che a fare con una situazione che va attenzionata in maniera importante». C’è anche Mirella Emiliozzi, deputata del Movimento 5 Stelle che mentre era a cena in un ristorante della zona, ha visto degli uomini scappare di corsa e ha dato la sua testimonianza alle forze dell’ordine.



