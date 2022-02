Rifiuti Covid,

come cambia il conferimento

MACERATA - Il Comune spiega: «Dovranno essere raccolti, senza alcuna differenziazione, in un doppio sacco giallo, uno dentro l'altro, e ben chiusi»

11 Febbraio 2022 - Ore 14:48 - caricamento letture

«In attuazione dell’ordinanza del presidente della Regione Marche, che modifica la gestione dei rifiuti prodotti da persone risultate positive al Covid-19, da oggi gli stessi dovranno essere raccolti, senza alcuna differenziazione, in un doppio sacco giallo, uno dentro l’altro, e ben chiusi».

E’ quanto fa sapere il Comune di Macerata, che aggiunge: «Il conferimento dovrà avvenire secondo le normali regole della raccolta rifiuti cioè lasciati vicino all’accesso stradale della propria abitazione il lunedì mattina, dalle 7 alle 9, ovvero, solo per coloro che abitano nelle contrade in cui vige il sistema di raccolta stradale, gettati nei cassonetti gialli dei rifiuti non riciclabili. Pertanto, non verranno più consegnati i kit di sacchi neri a domicilio come in precedenza ma vanno utilizzati i sacchi gialli ordinariamente impiegati per i rifiuti indifferenziati. Il conferimento potrà essere effettuato da parenti, amici o conoscenti che, non trovandosi in quarantena, non sono soggetti a restrizioni. Coloro che si trovassero in condizioni di oggettiva necessità – in quanto l’intero nucleo familiare risultasse contagiato e non si disponga di una rete familiare, amicale o sociale di supporto – e siano impossibilitati a provvedere al conferimento – conclude – possono rivolgersi al Cosmari ai recapiti telefonici 800.64323 oppure 0733.203504 per chiedere il ritiro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA