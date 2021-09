Dietrofront, Forza Italia appoggia Antognozzi

Centrodestra unito con candidato “made Udc”

SAN SEVERINO - I forzisti si schiariscono le idee e dopo la riunione di questo pomeriggio danno l'ok per l'ex assessore. Sul fronte opposto oggi l'ufficialità della candidatura di Francesco Borioni, in attesa di quella della sindaca uscente Rosa Piermattei

1 Settembre 2021

di Monia Orazi

Il centrodestra di San Severino si presenta unito alla sfida elettorale, anche Forza Italia appoggia Tarcisio Antognozzi (esponente del’Udc con cui era stata anche eletto in Consiglio provinciale) come candidato sindaco. La fumata bianca sul nome dell’ex assessore della Giunta Piermattei è arrivata nel tardo pomeriggio al termine dell’incontro del gruppo comunale. Una settimana fa, subito dopo l’annuncio che il tavolo del centro destra si è compattato su Antognozzi era giunta la “smentita” di Gianluca Pasqui, consigliere regionale e referente per gli enti locali di Forza Italia. Pasqui aveva indicato in un giorno circa il tempo per valutare chi appoggiare, ma alla fine tutto si è allungato di una settimana, sino a giungere alla decisione di oggi.

Così si esprime nella nota il coordinamento Forza Italia di San Severino Marche: «Il Circolo di Forza Italia di San Severino Marche in vista delle elezioni per il rinnovo della consiliatura che dovrà amministrare la città a partire dal 4 ottobre 2021 esprime il proprio sostegno alla coalizione di centrodestra che vede quale candidato alla carica di sindaco del nostro comune Tarcisio Antognozzi. Questa adesione è la conferma delle intenzioni già espresse lo scorso marzo ed aprile 2021 quando si auspicava vivamente l’unione del centrodestra. In quella occasione fu steso un attento e preciso programma elettorale ispirato ai nostri ideali che auspichiamo possano essere di sostegno e di aiuto, attraverso i candidati, alla coalizione che parteciperà alla tornata elettorale». Antognozzi alla notizia dei dubbi di Forza Italia aveva detto di voler continuare a lavorare alla lista ed al programma visti ormai i tempi ristretti di sottoscrizione delle liste, che devono essere presentate entro sabato prossimo. Resta solo da attendere una dichiarazione ufficiale di Rosa Piermattei, ormai la ricandidatura del sindaco uscente appare scontata. L’altro contendente è Francesco Borioni, candidato sindaco alla guida della lista San Severino Futura.

