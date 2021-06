Il centrodestra trova la quadra:

a Castelraimondo è Leonelli

il candidato sindaco

ELEZIONI - I responsabili cittadini della coalizione hanno trovato l'accordo sul nome dell'imprenditore, più volte consigliere comunale ed assessore di maggioranza nelle giunte guidate dagli ex sindaci Renzo Marinelli e Luigi Bonifazi. La situazione negli altri comuni al voto

Sarà l’imprenditore Patrizio Leonelli a guidare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Castelraimondo. Lo comunicano i responsabili cittadini della coalizione Cipolletta (Lega), Braconi (Fratelli d’Italia), Turchetti (Forza Italia) e Pediconi (UDC-Popolari Marche) al termine di una campagna di ascolto che ha coinvolto cittadini, associazioni, parti sociali e imprese. «Un candidato di comprovata esperienza amministrativa che ha dimostrato, nel tempo, un grande e costante impegno per il territorio – aggiungono –. La convergenza su Leonelli di politica e cittadini testimonia il buon lavoro svolto dall’Amministrazione uscente di cui Leonelli è stato un componente di spicco». Castelraimondo dovrà rinnovare l’impegno che post sisma e pandemia riservano al territorio montano che vede nella Valpotenza un fronte nevralgico per la ripartenza. «Leonelli e la squadra del Centrodestra sono pronti a rispondere alle aspettative della cittadinanza grazie alla visione di prospettiva frutto della condivisione di obiettivi e programmi nel corso degli incontri pubblici – concludono – Auguriamo a Patrizio Leonelli un caloroso in bocca al lupo certi che si formerà una squadra forte nell’ottica della concretezza delle risposte alla popolazione che restano il primo traguardo da raggiungere». Patrizio Leonelli classe 1953, 68 anni è stato più volte consigliere comunale ed assessore di maggioranza nelle giunte guidate dagli ex sindaci Renzo Marinelli e Luigi Bonifazi. Sul fronte dell’opposizione si sta lavorando ad una lista civica.

Sono diversi i comuni coinvolti dalle elezioni nel maceratese. A Bolognola non ha sciolto la riserva sulla sua candidatura il sindaco Cristina Gentili, ma molte voci danno per certo il fatto che si ripresenterà. Ad Esanatoglia centrodestra diviso in due liste: si ricandiderà sicuramente il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci, il centrosinistra si sta compattando intorno alla figura dell’ingegner Tizzoni, mentre appunto la parte di maggioranza che non ha ha apprezzato l’operato del sindaco si starebbe muovendo per costituire una lista autonoma. A Muccia sembra che a sfidare il sindaco uscente Mario Baroni sarà una lista civica per cui si fa il nome di Diego Camillozzi. Sembra al momento fermo il progetto di un avvocato di fuori con moglie di Muccia, che aveva inizialmente indicato la sua candidatura. A San Severino Marche anche se a parole il sindaco Rosa Piermattei sembra prendere tempo, in molti parlano di una sua ricandidatura e poi si sta muovendo per fare una lista autonoma l’ex consigliere regionale Luigi Zura Puntaroni mentre il centrodestra di cui è capogruppo in consiglio comunale Massimo Panicari si sta compattando intorno ad un ad un’unica lista che potrebbe vedere tra i protagonisti anche l’ex assessore comunale Tarcisio Antognozzi passato in minoranza. Sul fronte delle opposizioni si sono unite in un progetto civico denominato Fabbrica San Severino i consiglieri comunali uscenti Francesco Borioni e Mauro Bompadre che sono aperti anche a varie componenti civiche per costruire una lista e quindi al momento sembrerebbe che ci saranno tre liste a San Severino Marche. Al voto anche Morrovalle e Porto Recanati, dove si ricandida il sindaco Mozzicafreddo.

