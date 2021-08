Biogas a Corridonia e Loro Piceno,

Il Tar: «Autorizzazioni legittime»

Produrranno energia per 15mila persone

AMBIENTE - Gli impianti Vbio1 e Vbio 2 hanno mantenuto quanto prescritto e consentiranno di evitare l'emissione di oltre 10mila tonnellate di Co2 annue. Incontro proficuo con Rossella Ruani, componente del direttivo del comitato "Salute e conservazione del territorio per Corridonia", che fa ammenda sulla definizione di "imprenditori senza scrupoli"

Nel corso di un incontro cui hanno presenziato l’ingegnere Matteo Riccieri, amministratore unico della Vbio1 Sa srl e Vbio 2 Sa srl e di Rossella Ruani, quale componente del direttivo del comitato “Salute e conservazione del territorio per Corridonia”, gli interlocutori hanno avuto modo di confrontarsi sugli impianti biogas esistenti nei comuni di Corridonia e Loro Piceno. Riccieri ha ribadito che le società hanno puntualmente dato seguito a tutte le prescrizioni contenute nei rispettivi titoli autorizzativi, così come confermate all’esito delle recenti pronunce del Tar Marche. Riccieri ha ribadito che tali impianti, produrranno energia elettrica per circa 15mila persone, e tale quantitativo contribuirà ad evitare l’emissione di oltre 10mila tonnellate di Co2 annue.

Tutto ciò a riprova che la produzione di energia elettrica da fonte biogas oltre a contribuire all’indipendenza energetica del sistema paese, fornisce un contributo diretto alla transizione energetica intesa come il passaggio dall’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili. Ruani ha preso atto delle parole dell’ingegnere Riccieri nonché delle sentenze emesse dal Tar in data 14 giugno 2021 con cui è stato dichiarato – all’esito di una controversia durata 7 anni e che ha visto anche un passaggio in Corte Europea di Giustizia – che i procedimenti autorizzativi ed i conseguenti titoli autorizzativi ottenuti dalle società Vbio 1 e Vbio 2 (entrambe peraltro dichiarate estranee con sentenza passata in giudicato all’indagine penale della Procura di Ancona denominata Green Profit) sono legittimi, rigettando pertanto tutti i ricorsi introdotti rispettivamente dal comune di Corridonia per la Vbio1 e dal comune di Loro Piceno (nonché dai privati) per la Vbio 2. Pertanto il Tribunale ha stabilito che gli impianti biogas Vbio1 e Vbio2 rispettando le “leggi costituite” ed i relativi titoli autorizzativi hanno “fondamento giuridico”.

Ruani precisa che la frase “imprenditori senza scrupoli”, parole delle quali si scusa, non erano riferite ai medesimi personalmente, premettendo che il commento apparso insieme ad altri risalenti al 2018 sul giornale on line Cronache Maceratesi non era specificatamente riferito ad alcun soggetto in particolare. Comunque, conclude Ruani, «i comitati continueranno a vigilare il regolare e legittimo esercizio affinché siano scrupolosamente rispettate tutte le previsioni contenute nei titoli autorizzativi nell’ottica di poter incrementare l’uso delle fonti rinnovabili di energia in sostituzione di quelle fossili». Riccieri auspica che tale vigilanza si traduca anche in iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza in merito al fatto che l’attività di impresa dei privati può, laddove assistista da una partecipazione pubblica scevra da pregiudizi di classe ed interessi personali fuorvianti, contribuire al perseguimento di obiettivi nazionali ed apportare grandi benefici alla collettività come previsto anche dal Pnrr che mette al centro dell’attenzione lo sviluppo del biometano come un importante volano per gli investimenti nel settore primario.

