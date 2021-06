Covid, muore una 77enne

Calano i ricoveri nelle Marche

I DATI del servizio Sanità - La vittima è di Osimo, ricoverata a Torrette. Tre pazienti in meno nelle ultime 24 ore, stabili le terapie intensive. Sette persone nei reparti di Civitanova

25 Giugno 2021 - Ore 17:57 - caricamento letture

Covid, un morto nelle Marche. Continua il calo dei ricoveri. E’ quanto comunica il servizio Sanità della Regione negli ultimi bollettini di giornata. Quanto ai decessi, è morta una 77enne di Osimo ricoverata a Torrette con patologie pregresse. Sul fronte ospedaliero invece si registrano tre ricoveri in meno rispetto a ieri (tutti nei reparti non intensivi) e sei dimissioni in più. Ad oggi quindi i pazienti ricoverati in tutta la regione sono 30: sei in terapia intensiva, 10 in semi intensiva e 14 nei reparti non intensivi. Nel Maceratese invece, i ricoverati sono 7, tutti al Covid center di Civitanova: uno in intensiva e sei in semi intensiva.

