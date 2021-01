Al Santo Stefano più di 560 vaccinati

POTENZA PICENA - Il farmaco è stato somministrato a personale sanitario e a una dozzina di pazienti risultati idonei

Oltre 560 operatori sanitari vaccinati a Porto Potenza. Si chiude in queste ore il primo giro di vaccinazioni anti Covid effettuate al Centro Santo Stefano Riabilitazione di Porto Potenza. Sono stati 552 gli operatori sanitari della struttura portopotentina e dei Centri ambulatoriali afferenti all’Area Vasta 3 che si sono vaccinati.

Una dozzina, invece, i pazienti lungodegenti che sono risultati idonei. «Lo dobbiamo ai pazienti che assistiamo e accudiamo ogni giorno – dicono gli operatori – Sono mesi che la nostra categoria è in trincea contro questa “bestiaccia”, non possiamo tirarci indietro e titubare proprio ora che c’è il vaccino. Esso rappresenta uno spiraglio di luce dopo mesi di buio e siamo proprio noi operatori sanitari a dover dare il buon esempio». «Da parte nostra – dicono dalla direzione Santo Stefano Riabilitazione – c’è la massima fiducia nei confronti del vaccino anti Covid e, più in generale, della scienza». Sono stati vaccinati anche una dozzina di pazienti della struttura che sono risultati idonei.