POLITICHE 2018 - Tutti i nomi scelti dagli iscritti del Movimento 5 stelle per le liste proporzionali. Prima tra i sostituti per il Senato in caso di rinunce, la tolentinate Valentina Parrucci. Il dettaglio dei voti sarà diffuso dal blog di Beppe Grillo nei prossimi giorni

Ecco i candidati scelti alle Parlamentarie dei 5 stelle. Tra di loro anche il civitanovese Fabio Bottiglieri, che si era candidato anche alle elezioni europee del 2014. Prima tra i sostituti al Senato in caso di rinuncia la tolentinate Valentina Parrucci. Alla Camera per il collegio purinominale Marche 1 i candidati sono: Rachele Silvestri, Paolo Giuliodori, Elena Andrenacci, Ercole Matalucci. I candidati supplenti in caso di rinuncia: Frediana Capone, Marco Fioschini, Cristina Matellicani, Riccardo Arioli Ruelli. Per Marche 2 sono candidati Andrea Cecconi, Patrizia Terzoni, Roberto Rossini, Martina Parisse. Candidati supplenti Domenico Henry Durante, Vanessa Brunelli, Luca Spallacci, Francesca Mastrogiacomi. Al Senato sono candidati Donatella Agostinelli, Sergio Romagnoli, Rossella Accoto, Fabio Bottiglieri. Supplenti: Valentina Parrucci, Giorgio Fede, Masha Parisciani, Antonio Pirrello. Il dettaglio dei voti sarà diffuso nei prossimi giorni dal blog di Beppe Grillo.

Molti gli attivisti del Movimento in provincia che aspiravano a una candidatura per le elezioni di marzo. Per il Senato: Emiliano Giumetti, 45 anni, medico (Macerata), Roberto Spedaletti, 62 anni, funzionario (Macerata), Gianfranco Cerasi, 51 anni (Macerata), Pasquale Prudenzano, 51 anni (Civitanova), Gioacchino Di Martino, 71 anni, pensionato (Porto Recanati), Michela Carota, 44 anni (Macerata), Fabio Bottiglieri, 54 anni, libero professionista (Civitanova), Stefano Mazzieri, 55 anni, commerciante (Cingoli), Marco Torresi, 53 anni, artigiano (Civitanova), Mirella Emiliozzi, 49 anni, insegnante (Civitanova), Alessandro Froccani, 41 anni, libero professionista (Civitanova), Diego Torresi, 44 anni, libero professionista (Macerata), Valentina Parrucci, 46 anni, artigiano (Tolentino), Massimo Mariani, 40 anni, libero professionista (Corridonia), Maria Elisa Sforza, 57 anni, impiegato (Porto Recanati), Cristiana Mataloni, 48 anni, libero professionista (Porto Recanati), Andrea Di Filippo, 53 anni, dipendente pubblico (Matelica), Fabio Verdicchio, 55 anni, impiegato (Mogliano), Cristiano Terrucidoro, 47 anni, impiegato (Recanati), Francesco Campanari, 45 anni, libero professionista (Recanati). Per una candidatura alla Camera erano in lizza: Marco Filoni, 33 anni, operaio (Macerata), Roberto Germani, 30 anni, libero professionista (Macerata), Fabrizio Coccia, 35 anni (Tolentino), Riccardo Arioli Ruelli, 32 anni, studente (Recanati), Simone Barillà, 26 anni (Castelraimondo), Fradiana Capone, 39 anni, libero professionista (Tolentino), Diego Natali, 31 anni, impiegato (San Severino), Cristina Matellicani, 33 anni, (San Severino), Fabio Farabollini, 27 anni, libero professionista (Treia), Riccardo Arbuatti, 28 anni (Civitanova).