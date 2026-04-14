Francesca Francinella presenta
la sua “Trilogia zoppa”

POTENZA PICENA - La scrittrice recanatese sarà ospite giovedì della rassegna "Tra le righe"

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Francesca Francinella

Sarà presentato giovedì alle 18,30 alla Sala della delegazione comunale di Porto Potenza il libro “Trilogia Zoppa – Come sopravvivere decentemente alla vita” della recanatese Francesca Francinella.

Un racconto intenso e originale che, tra ironia e riflessione, ci accompagna dentro gli intrecci imprevedibili della vita quotidiana. Modererà l’evento Aurora Pepa.

L’iniziativa, con ingresso libero, rientra nel calendario della rassegna letteraria “Tra le righe”, promossa dal Comune e pensata per promuovere la lettura e favorire momenti di incontro tra autori e cittadini.


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