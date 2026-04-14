Sarà presentato giovedì alle 18,30 alla Sala della delegazione comunale di Porto Potenza il libro “Trilogia Zoppa – Come sopravvivere decentemente alla vita” della recanatese Francesca Francinella.

Un racconto intenso e originale che, tra ironia e riflessione, ci accompagna dentro gli intrecci imprevedibili della vita quotidiana. Modererà l’evento Aurora Pepa.

L’iniziativa, con ingresso libero, rientra nel calendario della rassegna letteraria “Tra le righe”, promossa dal Comune e pensata per promuovere la lettura e favorire momenti di incontro tra autori e cittadini.