Litiga con l’ex convivente e lo colpisce con una bottiglia: condannata a 4 mesi una 31enne. La donna è stata assolta dall’accusa di minacce. La sentenza ieri al tribunale di Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, la donna il 15 settembre del 2020 dopo aver avuto una lite con l’ex convivente, che sarebbe stata legata a motivi di gelosia, avrebbe tirato una bottiglia di vetro contro l’uomo (che ieri al processo ha confermato l’episodio spiegando che si trovavano in cucina e la donna era a circa un metro da lui).

La bottiglia, continua l’accusa, aveva colpito l’uomo alla mano destra (la prognosi era stata di 30 giorni per la frattura del quinto metacarpo). La donna era anche accusata di aver minacciato l’uomo dicendo “ti uccido”.

I fatti sarebbero avvenuti a Tolentino. Al processo l’ex convivente dell’imputata si è costituito parte civile, assistito dall’avvocato Giulia Vitali. La donna è difesa dal legale Francesco Anelli. Il giudice ha deciso per una condanna a 4 mesi per le lesioni, pena sospesa mentre per le minacce è stata assolta «il fatto non sussiste».

(Gian . Gin.)