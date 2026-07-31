Una vera e propria “carrambata”, con oltre cento tra amici e familiari riuniti per festeggiare uno dei volti più conosciuti dell’associazionismo civitanovese. Luigi Settembretti ha celebrato i suoi 70 anni al ristorante “I Due Re”, sul lungomare sud di Civitanova, circondato dall’affetto di chi ha condiviso con lui percorsi personali, professionali e di volontariato.

Momento particolarmente emozionante della serata è stata la reunion con i compagni di scuola, dalle elementari fino agli anni delle superiori, che hanno riportato alla memoria ricordi, aneddoti e amicizie rimaste intatte nel tempo.

Settembretti è una figura molto conosciuta e stimata a Civitanova per il suo lungo impegno nel mondo dell’associazionismo e della promozione culturale cittadina. Già presidente dell’associazione commercianti e fondatore della Unitre, l’università delle tre età di Civitanova.

Un pensiero speciale è stato rivolto alla moglie Patrizia e al figlio Edoardo, che con discrezione e grande impegno hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, rendendo possibile una festa indimenticabile.