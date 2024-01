di Laura Boccanera

Con una delibera la giunta di Civitanova torna ad affrontare il problema dei parcheggi. Tramontata(?) l’ipotesi di una grande zona blu che va dalla ferrovia al mare, da nord a sud come riferito dal sindaco in consiglio comunale («non c’è al momento alcuna ipotesi e proposta da discutere» ha detto Ciarapica in risposta ad un’interrogazione della minoranza) il tema dei parcheggi continua però a essere al centro del dibattito pubblico.

E lo dimostra anche una decisione presa dalla giunta ad inizio anno con la quale si affida all’architetta Francesca Viozzi lo studio e la progettazione di una campagna informativa e di comunicazione che evidenzi, con opportune ed adeguate soluzioni infografiche in tre differenti formati «la disponibilità in termini quantitativi di parcheggio, l’organizzazione complessiva di distribuzione dei parcheggi e per tipo».

Nel documento istruttorio con il quale si impegnano 2600 euro per la redazione dello studio si evidenzia come «il piano di azione su cui si stanno orientando le iniziative, che prevede vari studi e proposte a diversi livelli strategici riguardanti l’intero settore della viabilità, si è concentrato anche sul tema dei parcheggi, sia con la ricerca di ulteriori aree da destinare a parcheggio ad uso stagionale o permanenti, ma anche focalizzando l’attenzione sull’adozione di nuove modalità di fruizione che possano agevolare l’utilizzo delle superfici esistenti».

Tra gli esempi riportati anche una possibile piattaforma digitale di gestione di parcheggi intelligenti e incentivazioni tariffarie per le auto a emissioni ridotte. «Ad oggi, l’effettiva localizzazione delle aree a parcheggio non è facilmente individuabile dagli utenti, specie da parte degli automobilisti che occasionalmente frequentano Civitanova, questa mancanza determina un generale peggioramento delle condizioni di traffico in quanto gli automobilisti si trovano a dover impiegare diverso tempo nella ricerca di un punto di sosta che risulti adeguato alle proprie esigenze», si legge nella delibera. Lo studio dell’architetto Viozzi dovrebbe pertanto essere una campagna di comunicazione grafica finalizzata all’individuazione e intercettazione delle aree parcheggio di Civitanova. Sulla questione parcheggi intanto il comitato spontaneo dei residenti del centro dell’area a sud di piazza XX Settembre ha convocato per lunedì 8 gennaio alle 21 nel salone parrocchiale di via del Timone un incontro pubblico per discutere delle azioni da intraprendere sul tema.