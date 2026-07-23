Tentato furto di un cellulare,
botte tra 2 uomini sul lungomare:
uno fugge, rintracciato
CIVITANOVA - Si sono picchiati al culmine di un diverbio legato ad un tentativo di furto. E' successo intorno alle 17 nella spiaggia libera fra Attilio e il Veneziano. La polizia ha portato entrambi in commissariato
AGGIORNAMENTO DELLE 21,05 – L’uomo che si era allontanato dopo l’aggressione in spiaggia è stato rintracciato. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio sul lungomare centro di Civitanova. La polizia, intervenuta sul posto con diverse pattuglie, ha trovato sul posto uno dei due uomini che oggi pomeriggio si sono affrontati picchiandosi.
L’altro si era allontanato. Ora sono tutti e due in commissariato e le loro posizioni sono al vaglio. I fatti sarebbero scaturiti da un tentativo di furto del cellulare da parte di uno dei due uomini, entrambi nordafricani, che ha scatenato la reazione dell’altro, la lite e poi le botte.
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di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco)
Botte tra due uomini sulla spiaggia del lungomare centro di Civitanova, in pieno giorno. Uno dei due è fuggito all’arrivo della polizia, l’altro è stato soccorso per un taglio ad una mano.
Tensione nel pomeriggio sul lungomare nord di Civitanova tra gli chalet Attilio e Veneziano, nel tratto di spiaggia libera. Alcuni presenti hanno chiamato i soccorsi dopo che due magrebini sono venuti alle mani al culmine di una lite violenta. Da ricostruire i motivi del litigio. Secondo le prime informazioni, il diverbio sarebbe legato a soldi o conti in sospeso e dalle parole si è rapidamente passati alle mani, con uno dei due coinvolti che, al termine della lite, si è allontanato scappando a piedi e facendo perdere le proprie tracce.
L’altro uomo, di circa 30 anni, è rimasto sul posto riportando una lieve ferita ad una mano e ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute tre pattuglie della polizia, due volanti e un equipaggio in borghese che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e identificato anche la vittima dell’aggressione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.
Vannacci elogia Ciarapica: «Civitanova modello per la sicurezza» Silenzi: «Raccontano una realtà che non esiste»
…se la destra usa il pugno duro, è fascista, se non lo fa per non passare da ‘fascista’, non garantisce la sicurezza, se lo fa senza essere troppo ‘fascista’ e le forze dell’ordine cercano di agire senza passare loro da ‘delinquenti’, i ‘bravi ragazzi’ tornano subito liberi e grazie alla legge (dicono…). Io direi che molti dovrebbero fare pace col cervello, anche perché non si rendono conto (o perché non vivono la realtà odierna o perché si muniscono di robusti paraocchi legati ben bene da ‘ideologie’-quali, poi?-di parte…) di quale sia la situazione e di certo non solo a Civitanova, ma in tutta Italia!!! I buoi sono scappati e chi cerca (non tantissimi, per la verità…) di fare qualcosa per far sì che si torni almeno un po’ ‘indietro’, viene trattato da…bè, inutile che continui, non è difficile da dire, dai!!! m.g. gv