Parcheggi a pagamento in tutto il centro, le consigliere di minoranza Lavinia Bianchi e Silvia Squadroni presentano un’interrogazione. Dopo la presa di posizione dei balneari dell’associazione Popolo produttivo anche le due consigliere intervengono sull’ipotesi di rivoluzione della sosta nel centro di Civitanova e sul lungomare e pongono una serie di quesiti per capire meglio i termini del progetto in un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo Consiglio.

«Chiediamo quale sia l’interesse pubblico sotteso alla previsione di allargamento delle zone soggette a parcheggio a pagamento», scrivono nell’interrogazione, ponendo anche domande per sapere «in quali periodi dell’anno sarebbe previsto l’ampliamento, quali siano le vie, le piazze, i viali e le zone interessate, se siano previsti stalli riservati ai residenti e i costi e previsione di abbonamenti».

Tra le domande inoltrate al sindaco anche se sarà la Civitas a gestire il servizio e chi è stato coinvolto e come nei primi incontri e infine se la commissione competente è stata informata del progetto. A proporre l’ipotesi di un allargamento della zona blu è stato il sindaco Fabrizio Ciarapica in un incontro con balneari, commercianti e una piccola delegazione di residenti. La proposta è quella di tramutare tutti gli stalli attualmente bianchi in blu per uniformare tutti i parcheggi così da avere un maggiore turn over, prevedendo abbonamenti agevolati per residenti e commercianti e prevedendo una prima mezz’ora gratis per gli acquisti mordi e fuggi. Tra le aree comprese rientrerebbero anche i due lungomari, nord e sud, idea sulla quale hanno già posto il veto i balneari di Popolo produttivo di cui fa parte anche il consigliere comunale Ruffini di Fratelli d’Italia. E non è detto che anche dal punto di vista politico la proposta abbia l’appoggio della maggioranza.