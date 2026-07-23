Fumo nel vano scala della Rsa a Treia, evacuati in via precauzionale 17 ospiti. Il problema si è verificato intorno alle 12 di questa mattina. Il fumo si è sprigionato, secondo le prime informazioni, a seguito di ebollizione dell’olio idraulico del motore dell’ascensore.

Questo ha generato fumo nel vano scale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. In via precauzionale 17 persone ospiti della struttura sono state fatte uscire in attesa che i vigili del fuoco facessero uscire il fumo e si occupassero della messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri. Una volta fatto uscire il fumo e fatta la messa in sicurezza gli ospiti verranno fatti rientrare.

I vigili del fuoco erano già intervenuti lunedì sera alla Rsa, in quel caso a causa di un guasto al termostato del condizionatore. Il Comune aveva spiegato che per fortuna non si erano propagate fiamme nè c’erano intossicati.