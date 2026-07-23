Fumo lungo le scale della Rsa,
allontanati 17 ospiti
TREIA - Il problema è legato all'ebollizione dell'olio del motore dell'ascensore. Sul posto intorno alle 12 sono arrivati i vigili del fuoco. In via precauzionale sono stati fatti uscire gli anziani
Fumo nel vano scala della Rsa a Treia, evacuati in via precauzionale 17 ospiti. Il problema si è verificato intorno alle 12 di questa mattina. Il fumo si è sprigionato, secondo le prime informazioni, a seguito di ebollizione dell’olio idraulico del motore dell’ascensore.
Questo ha generato fumo nel vano scale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. In via precauzionale 17 persone ospiti della struttura sono state fatte uscire in attesa che i vigili del fuoco facessero uscire il fumo e si occupassero della messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri. Una volta fatto uscire il fumo e fatta la messa in sicurezza gli ospiti verranno fatti rientrare.
I vigili del fuoco erano già intervenuti lunedì sera alla Rsa, in quel caso a causa di un guasto al termostato del condizionatore. Il Comune aveva spiegato che per fortuna non si erano propagate fiamme nè c’erano intossicati.
Principio d’incendio nella Rsa, guasto al termostato del condizionatore