La Maceratese inizia a correre:
primi test fisici per i biancorossi.
Perri completa i portieri

SERIE D - La squadra si è ritrovata questa mattina agli ordini di mister Alfonsi per testare la condizione fisica. Lunedì 27 agosto al via la preparazione pre-campionato. Il classe 2005 Daniel Perri scelto per portare centimetri tra i pali

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Test fisici Maceratese

La stagione 2026/2027 della Maceratese muove i primi passi. Dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri da Fisiomed, la squadra biancorossa si è ritrovata questa mattina allo stadio Helvia Recina “Pino Brizi” per il primo ciclo di test fisici.

Agli ordini di mister Sante Alfonsi, i biancorossi hanno iniziato a sudare e correre sul terreno e sulla rinnovata pista dell’Helvia Recina. I test serviranno al nuovo staff tecnico a testare la condizione atletica in vista dell’inizio della preparazione estiva. Ad assistere ai lavori anche il presidente Alberto Crocioni e la dirigenza biancorossa.

Test fisici Maceratese Alfonsi

Il nuovo allenatore biancorosso Sante Alfonsi durante i test fisici

La società fa sapere che il programma prevede altre due mattinate dedicate ai test fisici, in calendario venerdì e sabato, prima dell’avvio ufficiale della preparazione, fissato per lunedì 27 luglio. Al gruppo inoltre si sono già aggregati alcuni giovani calciatori under di buone prospettive, mentre altri raggiungeranno la squadra nei prossimi giorni.

Intanto nella giornata di ieri la società ha ufficializzato un nuovo portiere: si tratta di Daniel Perri, classe 2005 di 193 centimetri, ex primavera Ancona e nelle ultime due stagioni in Serie D con le maglie di Fermana e Notaresco, con cui ha collezionato 23 presenze. Va a completare il reparto composto dal 2007 Grillo e il 2008 Prugni.

Perri Maceratese

Daniel Perri, nuovo portiere della Maceratese

 

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