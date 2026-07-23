Ha soli 21 anni, arriva da Osimo e lavora come barista nelle discoteche di Civitanova Marche. Ieri sera Martina Donati è stata protagonista della prima serata di Canale 5, conquistando i riflettori di Temptation Island. La tentatrice marchigiana si è mostrata fin da subito per quello che è: una ragazza semplice, solare e genuina.

Terminati i turni di registrazione – girati a inizio giugno in Calabria – Martina è regolarmente tornata alla sua quotidianità e al suo lavoro dietro al bancone dello Shada e di altri noti locali della movida civitanovese. Nel corso della sesta puntata andata in onda ieri, la si è vista lasciarsi andare a momenti di complicità, scherzando e giocando con uno dei fidanzati del villaggio: “Mi piace il calcio, tifo la Juve” ha confidato col sorriso Martina durante un momento di relax.

A cogliere al volo l’energia di Martina è stato Diamante Crispino, 31 anni, ex portiere in Lega Pro ed ex terzo portiere del Napoli ai tempi di Rafa Benitez in Serie A. Diamante era entrato nel programma per sciogliere i dubbi di una vita. Insieme a Bernadette da ben 16 anni – una storia nata quando entrambi erano poco più che adolescenti – il giovane aveva confessato fin dal video di presentazione la paura di non aver vissuto abbastanza e la necessità di “trovare una risposta dentro di sé”.

Deciso a mettersi alla prova senza porsi limiti, Diamante ha accettato di trascorrere con Martina un lungo aperitivo al tramonto, proseguito poi per diverse ore fino a notte fonda. Tra risate, confidenze e un’atmosfera apparentemente romantica, i due hanno vissuto momenti di forte intesa.

Proprio quando la complicità sembrava potersi trasformare in qualcosa di più, per Diamante si è accesa una luce. Paradossalmente, proprio la vicinanza, la bellezza e la genuinità di Martina lo hanno aiutato a fare chiarezza nel suo cuore. Mentre si trovava sulla spiaggia a parlare con la single osimana, il suo pensiero continuava inesorabilmente a tornare alla fidanzata Bernadette.

Lontano da lei, ha finalmente compreso che nessun’altra avrebbe potuto prenderne il posto. Al rientro nel villaggio, Diamante non ha avuto dubbi nell’ammettere la verità a se stesso e ai compagni: “Martina è una bella persona, però mentre stavo con lei ho capito che il mio cuore è già pieno, non ho bisogno di cercare altro.” Un’esperienza che si è rivelata determinante per il percorso del 31enne e che ha visto la giovane barista marchigiana protagonista involontaria – ma fondamentale – del lieto fine emotivo del portiere.

(redazione Cronache)