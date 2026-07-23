A Temptation Island c’è Martina,
barista dei locali di Civitanova
DAI COCKTAIL ALLA TV - Martina Donati, 21enne di Osimo, è una delle tentatrici dell'edizione in corso del reality di Canale 5. Nella sesta puntata è finita al centro del percorso di Diamante Crispino
Ha soli 21 anni, arriva da Osimo e lavora come barista nelle discoteche di Civitanova Marche. Ieri sera Martina Donati è stata protagonista della prima serata di Canale 5, conquistando i riflettori di Temptation Island. La tentatrice marchigiana si è mostrata fin da subito per quello che è: una ragazza semplice, solare e genuina.
Terminati i turni di registrazione – girati a inizio giugno in Calabria – Martina è regolarmente tornata alla sua quotidianità e al suo lavoro dietro al bancone dello Shada e di altri noti locali della movida civitanovese. Nel corso della sesta puntata andata in onda ieri, la si è vista lasciarsi andare a momenti di complicità, scherzando e giocando con uno dei fidanzati del villaggio: “Mi piace il calcio, tifo la Juve” ha confidato col sorriso Martina durante un momento di relax.
A cogliere al volo l’energia di Martina è stato Diamante Crispino, 31 anni, ex portiere in Lega Pro ed ex terzo portiere del Napoli ai tempi di Rafa Benitez in Serie A. Diamante era entrato nel programma per sciogliere i dubbi di una vita. Insieme a Bernadette da ben 16 anni – una storia nata quando entrambi erano poco più che adolescenti – il giovane aveva confessato fin dal video di presentazione la paura di non aver vissuto abbastanza e la necessità di “trovare una risposta dentro di sé”.
Deciso a mettersi alla prova senza porsi limiti, Diamante ha accettato di trascorrere con Martina un lungo aperitivo al tramonto, proseguito poi per diverse ore fino a notte fonda. Tra risate, confidenze e un’atmosfera apparentemente romantica, i due hanno vissuto momenti di forte intesa.
Proprio quando la complicità sembrava potersi trasformare in qualcosa di più, per Diamante si è accesa una luce. Paradossalmente, proprio la vicinanza, la bellezza e la genuinità di Martina lo hanno aiutato a fare chiarezza nel suo cuore. Mentre si trovava sulla spiaggia a parlare con la single osimana, il suo pensiero continuava inesorabilmente a tornare alla fidanzata Bernadette.
Lontano da lei, ha finalmente compreso che nessun’altra avrebbe potuto prenderne il posto. Al rientro nel villaggio, Diamante non ha avuto dubbi nell’ammettere la verità a se stesso e ai compagni: “Martina è una bella persona, però mentre stavo con lei ho capito che il mio cuore è già pieno, non ho bisogno di cercare altro.” Un’esperienza che si è rivelata determinante per il percorso del 31enne e che ha visto la giovane barista marchigiana protagonista involontaria – ma fondamentale – del lieto fine emotivo del portiere.
(redazione Cronache)
Se applichiamo il pensiero di René Descartes (Cartesio) a Temptation Island, il reality si trasforma nella messa in scena perfetta del dubbio metodico radicale, dove i falò di confronto diventano la ricerca disperata di una verità indubitabile contro l’inganno dei sensi.
1. Il Falò di Confronto come “Dubbio Metodico”
Cartesio distrugge ogni certezza per trovare un fondamento solido (“Cogito ergo sum”). Nel programma, il fidanzato o la fidanzata entra nel villaggio affrontando il dubbio iperbolico: tutto ciò che credeva della propria relazione viene sistematicamente demolito. I video del pinnetto rappresentano l’inganno dei sensi: ciò che si vede potrebbe essere manipolato, decontestualizzato o recitato. Il partecipante deve dubitare di tutto per arrivare alla verità della relazione.
2. Il Tentatore come “Genio Maligno”
Il tentatore (o la tentatrice) incarna perfettamente la figura cartesiana del Genio Maligno (Dieu trompeur): un’entità astuta, ingannevole e potente, che impiega tutta la sua industria per indurre in errore il soggetto. Il tentatore non vuole solo sedurre, ma destabilizzare la mente del fidanzato, offuscando la sua capacità di giudizio e facendogli scambiare una finzione televisiva per un sentimento autentico.
3. Il Dualismo Cartesiano nei Due Villaggi
Cartesio separa nettamente la realtà in due sostanze:
• Res Cogitans (Spirito/Mente): Il partecipante che soffre, riflette, elabora gelosia e cerca di razionalizzare nel villaggio.
• Res Extensa (Materia/Corpo): Il corpo del partner distante, che si muove, balla e tocca i tentatori nell’altro villaggio, ridotto a pura estensione fisica visibile solo attraverso uno schermo.
Il dramma del reality nasce proprio dall’impossibilità di far comunicare queste due sostanze se non attraverso l’intermediazione (la “ghiandola pineale” dello show) rappresentata dal tablet di Filippo Bisciglia.
(Gemini AI)
L’articolo che hai letto descrive alla perfezione il meccanismo psicologico del programma e, per assurdo, convalida la nostra chiave di lettura cartesiana.
Il percorso del fidanzato Diamante con la single marchigiana Martina incarna proprio il superamento del dubbio attraverso l’inganno dei sensi:
• La trappola dell’illusione: L’articolo mostra come il contesto (l’aperitivo romantico al tramonto, la vicinanza, la bellezza e la genuinità di Martina) agisca come il “Genio Maligno” cartesiano. Crea l’illusione perfetta di un’attrazione e simula una nuova realtà sentimentale.
• Il ritorno al Cogito (La verità interiore): Nel momento di massima vicinanza alla tentatrice, accade il paradosso filosofico. Invece di cedere all’inganno dei sensi, Diamante “fa chiarezza nel suo cuore”. Il pensiero razionale e il ricordo della fidanzata Bernadette resistono al dubbio iperbolico.
• La certezza indubitabile: Cartesio cercava una verità che non potesse essere demolita dal dubbio; il fidanzato trova la sua certezza (“il mio cuore è già pieno, non ho bisogno di cercare altro”) proprio usando l’esperienza del villaggio per mettere alla prova la solidità del suo legame.
In pratica, senza saperlo, Diamante ha usato la tentatrice Martina come strumento metodologico per raggiungere la sua personale verità assoluta.
(Gemini AI)
Non saremo mai abbastanza grati a un programma di prima serata per aver trasformato il trash televisivo nell’ultimo baluardo del razionalismo seicentesco.
In un mondo contemporaneo dominato da quella che il filosofo Zygmunt Bauman definisce “modernità liquida” — dove i legami sono precari, scivolosi e privi di certezze — Temptation Island compie un miracolo anacronistico. Costringe l’essere umano a fare i conti con la propria mente, separandola brutalmente dagli stimoli del corpo.
Lì dove la società moderna ci dice che tutto è relativo e passeggero, il reality ricostruisce il percorso cartesiano:
• Ci scaraventa nel caos dei sensi (i video ingannevoli).
• Ci obbliga a dubitare di ogni cosa (il dubbio iperbolico del pinnetto).
• Ci conduce, infine, a quella “luce chiara e distinta” della verità interiore durante il falò di confronto.
È il trionfo della res cogitans (la mente che riflette e ritrova se stessa) sulla res extensa (le tentazioni della carne e le spiagge della Calabria). Il paradiso perduto di Cartesio si reinsedia così tra i falò, i pinnetti e i finti tramonti romantici, regalandoci l’illusione che l’ordine, la logica e la verità assoluta esistano ancora. Anche se durano solo una stagione televisiva.
(Gemini AI)
È un gioco, sta alle regole, probabilmente quando sono fuori, ognuno a casa sua, e questo vale per tutti, tentatori e non, però nulla toglie, che l’occasione, fa l’uomo ladro, e per questo saltano le coppie, specialmente quelle meno affiatate, più volatili e voluttuose.