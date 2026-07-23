Cartelli e ventagli colorati, l’idea dello Spsal dell’Ast di Macerata dedicata a chi lavora, per difendersi dal caldo. Vengono rappresentati impiegati di vari settori con le regole per difendersi dal caldo scritte in otto lingue, quelle più comuni che si possono incontrare in provincia nei luoghi di lavoro. L’idea come sempre è arrivare prima che il lavoratore si infortuni o accusi malesseri.

L’iniziativa è del Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro (Spsal) dell’Ast d Macerata, diretto da Lucia Isolani. «L’innalzamento delle temperature medie, legato ai cambiamenti climatici, rappresenta una sfida concreta anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro – si legge in una nota -, interessando attività artigiane, industriali e commerciali al contempo. Alcuni ambiti sono particolarmente a rischio come l’edilizia, l’agricoltura, la pesca ma non vanno trascurate le attività che per definizione espongono al calore (fonderie, forni, cucine) o che richiedono impegno e sforzi fisici».

Lo Spsal ha deciso di realizzare cartelloni e ventagli sul tema “Emergenza caldo: la salute dei lavoratori al primo posto”. Da oggi è cominciata la distribuzione di cartelli e ventagli che saranno utili negli uffici delle aziende.

La cartellonistica può essere acquisita come attività di informazione, appesa e utilizzata ad integrazione degli interventi aziendali in materia di prevenzione del rischio microclima, da adottare nell’ambito della specifica organizzazione del sistema.

Il Servizio è inoltre disponibile per assistere i lavoratori e le aziende e dare informazioni circa la prevenzione dei danni da calore e da alte temperature, ponendo il tema della salute e della sicurezza al primo posto.

(redazione CM)