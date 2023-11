Né sì né no. La Lega di Civitanova non si esprime al momento sul progetto di rivoluzione sosta in centro e parcheggi a pagamento sul lungomare e chiede di visionare nel dettagli l’ipotesi di cambiamento con carte alla mano e piano economico. La decisione con la richiesta è maturata durante il primo direttivo cittadino che si è riunito ieri e ha subito affrontato la proposta del sindaco sull’aumento dei parcheggi a pagamento.

Ieri anche la minoranza di Siamo Civitanova con Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi hanno protocollato un’interrogazione per richiedere i dettagli del progetto che è stato illustrato ad una parte della popolazione.

La Lega chiede al sindaco «un piano economico-finanziario che permetta di valutare concretamente la proposta con tanto di cartografia e dati, con possibili soluzioni differenti, il tutto corredato da tempistiche progressive di messa a terra del piano. Finché non si avrà tale documentazione completa corredata dei pareri tecnici dei dirigenti e del comando polizia municipale, non è possibile poter esprimere un parere oggettivo sulla proposta», scrive Veronica Fortuna, coordinatrice cittadina. Inoltre, come già richiesto anche da Bianchi e Squadroni anche la Lega vuole capire meglio chi gestirà il nuovo “tesoretto” derivante dal pagamento degli stalli blu, se sarà la Civita.s partecipata del comune o un ipotetico privato dal momento che il sindaco ha annunciato anche un’implementazione tecnologica come la possibilità di pagare con la app.

«Avendo partecipato alle riunioni perlustrative indette dall’amministrazione con balneari, residenti e commercianti riteniamo doveroso – conclude la Lega – considerata l’importanza dell’argomento, che l’amministrazione organizzi un’assemblea pubblica a teatro per illustrare con slides e documentazione tecnica completa la fattibilità del piano parcheggi. In un momento in cui tendenzialmente i prezzi dei servizi primari ai cittadini tende ad aumentare riteniamo doveroso valutare con la dovuta attenzione un’ ulteriore richiesta di aumentare le spese per le famiglie».