Pattini d’argento per Valentina Buccolini:
è seconda ai Campionati europei
POLLENZA - L'atleta della Juvenilia è giunta seconda nella 500 metri sprint della rassegna in corso a Cardano a Campo. Il club: «Quando la frase “se puoi sognarlo, puoi farlo” diventa una realtà»
Pollenza si tinge d’argento con Valentina Buccolini. L’atleta di punta della Juvenilia ha conquistato infatti il secondo posto nella 500 metri Sprint agli Europei in corso a Cardano al Campo, in provincia di Varese.
Ovviamente grande soddisfazione per il club pollentino. «Tutta la famiglia Juvenilia è stata incollata alla diretta tv con il ﬁato sospeso ed il cuore pronto a gioire per lei – fa sapere la società – ci ha regalato una bellissima gara di altissimo livello che aveva il sapore della vittoria: con grinta è partita in testa e ha tirato tutto il gruppo con velocità e tenacia ﬁno alla ﬁne. Siamo tanto orgogliosi dell’atleta che è per le sue conquiste ﬁsiche, mentali ed umane e per questo momento di gloria che si merita tutto. Un’altra bella conquista che va a consolidare una stagione agonistica sicuramente positiva con altre due prestigiose medaglie d’argento ai Campionati Italiani tenutisi a Bellusco il mese scorso. Un bell’esempio per tutti i suoi compagni di squadra che si allenano con lei. Quando la frase “se puoi sognarlo, puoi farlo” diventa una realtà costruita ogni giorno con tenacia, metodo, sacriﬁci e un immancabile sorriso che è la chiave della sua bellezza dentro e fuori la pista».