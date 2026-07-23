Pattini d’argento per Valentina Buccolini:
è seconda ai Campionati europei

POLLENZA - L'atleta della Juvenilia è giunta seconda nella 500 metri sprint della rassegna in corso a Cardano a Campo. Il club: «Quando la frase “se puoi sognarlo, puoi farlo” diventa una realtà»

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Valentina Buccolini

Pollenza si tinge d’argento con Valentina Buccolini. L’atleta di punta della Juvenilia ha conquistato infatti il secondo posto nella 500 metri Sprint agli Europei in corso a Cardano al Campo, in provincia di Varese.

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Ovviamente grande soddisfazione per il club pollentino. «Tutta la famiglia Juvenilia è stata incollata alla diretta tv con il ﬁato sospeso ed il cuore pronto a gioire per lei – fa sapere la società – ci ha regalato una bellissima gara di altissimo livello che aveva il sapore della vittoria: con grinta è partita in testa e ha tirato tutto il gruppo con velocità e tenacia ﬁno alla ﬁne. Siamo tanto orgogliosi dell’atleta che è per le sue conquiste ﬁsiche, mentali ed umane e per questo momento di gloria che si merita tutto. Un’altra bella conquista che va a consolidare una stagione agonistica sicuramente positiva con altre due prestigiose medaglie d’argento ai Campionati Italiani tenutisi a Bellusco il mese scorso. Un bell’esempio per tutti i suoi compagni di squadra che si allenano con lei. Quando la frase “se puoi sognarlo, puoi farlo” diventa una realtà costruita ogni giorno con tenacia, metodo, sacriﬁci e un immancabile sorriso che è la chiave della sua bellezza dentro e fuori la pista».

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