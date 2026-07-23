di Luca Patrassi

Rinnovamento, ma con giudizio. Il Pd maceratese riparte dai punti fermi, più o meno storici, per seguire la dialettica interna. Se lo scorso congresso provinciale ha registrato la conferma unanime al vertice di Angelo Sciapichetti, per il prossimo congresso comunale l’indiscrezione della vigilia conferma che ci si sta muovendo ancora all’insegna dell’unità. Dopo qualche tentennamento, il congresso del circolo Democrat del capoluogo è stato fissato per lunedì prossimo, l’intesa unitaria sarebbe stata raggiunta sulla indicazione come segretario di Mario Iesari, già assessore all’Ambiente ai tempi dell’amministrazione guidata dal primo cittadino Romano Carancini.

Mario Iesari è un maceratese di 67 anni, consulente d’azienda, sposato, due figli, laurea in economia e commercio: prenderà il testimone di Ninfa Contigiani, anche se la parola testimone (in atletica, nella staffetta) lascia pensare alla volontarietà del gesto. Iesari dunque sembra aver unito le varie anime del Partito democratico maceratese. E’ anche utile ricordare le dichiarazioni fatte appena rieletto dal segretario provinciale Angelo Sciapichetti: « Il Pd sul territorio continuerà ad essere sentinella contro la destra al governo: le battaglie saranno sulla sanità, sull’acqua, sui rifiuti, sul lavoro, sui temi che toccano tutti i cittadini. Stiamo portando avanti un graduale rinnovamento del partito: diversi giovani sono impegnati nei circoli, in direzione e nelle segreterie. Li abbiamo coinvolti tutti per farli crescere, è un impegno che porteremo avanti con grande determinazione». Dunque il Pd maceratese lunedì affronterà l’esame del congresso cittadino affidandosi alla guida di Mario Iesari dopo aver valutato alcune altre ipotesi sulla base delle disponibilità date.