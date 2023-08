di Laura Boccanera (foto e video di Federico De Marco)

L’obiettivo era ambizioso: far svegliare centinaia di persone, per lo più in ferie, quando è ancora notte e farle arrivare in spiaggia per un evento all’alba.

Un po’ folle, un po’ poetico. E ovviamente è stato un successo oltre ogni aspettativa. In tantissimi questa mattina a partire dalle 5 hanno iniziato ad affollare lo chalet Madeira, sul lungomare sud di Civitanova, per “Viva la vida”, l’alba musicale, un format organizzato dal consigliere comunale Gianluca Crocetti che ha condensato in due ore performance live, mostre di fotografia e pittura e l’esibizione di Valentino Alessandrini, violinista. Un contorno perfetto per lo spettacolo della natura, il sorgere del sole dal mare. Sulla spiaggia, coi lettini al posto dei gradoni di un anfiteatro, è stato allestito con piante di banano il “palcoscenico”.

Ad aprire la performance il tenore Augusto Celsi che ha intonato il “Nessun dorma” circondato dalle tele dell’artista Daria Castelli, in attesa, alle 6 circa dell’arrivo del sole accompagnato dalla musica di Alessandrini e dalla performance coreutica dell’ “angelo” Giulia Alvear, danzatrice che ha ballato sulle note del violinista avvolta in due ali. Toccante anche il messaggio rivolto ai nonni: una dedica commovente volata su due palloncini bianchi verso il nuovo giorno. Dal mare sono arrivati anche i kajak capitanati da Alessandro Gattafoni testimonial della lega fibrosi cistica che dal largo hanno testimoniato il loro apprezzamento per l’evento, un rito collettivo che ha aperto la notte più lunga che porterà all’alba di Ferragosto. Questa sera a Civitanova eventi e festa in tutti gli chalet e spettacolo pirotecnico a mezzanotte.