Più pattuglie della municipale in servizio e spiagge libere chiuse dalle 21 del 14 agosto fino alle 6 del 15 agosto. A pochi giorni dalla notte di Ferragosto, una festa che richiama a Civitanova migliaia di persone, anche in vista dei tanto attesi fuochi d’artificio, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha firmato un’ordinanza e chiesto un maggiore controllo del territorio per consentire, a tutti, di trascorrere questo giorno in sicurezza.

Quattro le pattuglie sul territorio. Oltre ciò il sindaco ha firmato un’apposita ordinanza che dispone “il divieto d’accesso alle spiagge libere del comune dalle 21 del 14 agosto alle 6 del 15 agosto”. L’accesso alle spiagge in concessione è vietato oltre l’orario di apertura degli stabilimenti balneari. Un provvedimento preso per evitare situazioni di abuso di alcol e coma etilico come avvenuto in passato. Inoltre dalle 21 alle 6 a tutte le attività commerciali, artigianali e agli esercizi pubblici si dispone “il divieto di vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie o altro materiale atto ad offendere, consentendo la vendita solo previa mescita in bicchieri di carta o plastica”. Disposto anche il divieto di somministrazione e vendita di superalcolici: sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo. L’ordinanza impone anche il divieto “per tutti di detenzione di contenitori in vetro, lattine e altro materiale atto ad offendere nonché di abbandono dei medesimi contenitori”. Vietata anche la “detenzione di superalcolici, anche eventualmente acquistati negli orari in cui ne è consentita la vendita e la somministrazione”.

Le attività commerciali, artigianali e gli esercizi pubblici dovranno esporre al pubblico un cartello con l’indicazione dei divieti e degli orari in cui questi saranno in vigore. Il mancato rispetto dell’ordinanza sarà punito con sanzioni fino a 500 euro. «Insieme al comando di polizia municipale – spiega il sindaco – abbiamo deciso di rafforzare i servizi di controllo del territorio. Le pattuglie, rispetto allo scorso anno, passano da tre a quattro: una si occuperà del servizio di infortunistica, mentre le altre di viabilità e controllo. Tre di loro resteranno in servizio fino all’1 del 15 agosto; una fino alle 3 del mattino. Congiuntamente alle forze dell’ordine vigileranno sulla nostra città affinché tutto proceda in sicurezza . Auguro a tutti – conclude Ciarapica – di trascorrere un buon Ferragosto nella nostra città. Soprattutto un Ferragosto di responsabilità e sano divertimento. Pertanto invito ad evitare atteggiamenti che possono arrecare danno a se stessi e agli altri».