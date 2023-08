Spiaggia libera off limits in occasione dei fuochi di Ferragosto a Civitanova nella notte tra il 14 e il 15 agosto. L’ordinanza dell’ amministrazione che vieta l’ingresso dalle 21 alle 6 alle spiagge libera ma consente l’ingresso attraverso gli stabilimenti aperti, trova le forti critiche da parte delle opposizioni. «La notte di Ferragosto è una tradizione di famiglia – tuonano a Civitanova le forze di centrosinistra – ci si nasconde sotto il nome della sicurezza ma è solo mancanza di idee».

Il “fronte del no” è composto da Ascoltiamo la città (Marco Cervellini, Letizia Murri e Mirella Paglialunga), Dipende da noi (Elisabetta Giorgini e Roberto Mancini) e Pd (Francesco Micucci e Giulio Silenzi). «L’ordinanza che a Civitanova – scrivono in una nota – impone il divieto di accesso in spiaggia libera dalle 21 del 14 alle 6 del 15 agosto, ma che permette l’accesso in spiaggia tramite stabilimenti solo nel loro orario di apertura – penalizza cittadini e turisti che vogliono passare una serena notte tradizionale in spiaggia e penalizza tutti coloro che non possono permettersi un ristorante o altri costi legati ai servizi in concessione e non. L’uso della spiaggia nella notte di Ferragosto, infatti, era prevalentemente una tradizione di intere famiglie, gruppi di giovani, turisti e tanti bambini, che passavano una notte come un’avventura, a contatto con la natura e in nome dell’amicizia. Cenare, fare il bagno a mezzanotte, passeggiare lungo la battigia, ballare e cantare insieme, sono attività che tanto fanno paura a questa amministrazione».

Poi le accuse sulla gestione della sicurezza: «Alcuni preoccupanti casi di vandalismo o di abuso, non dovrebbero vincolare la maggior parte di cittadini e turisti. Ci si nasconde sempre sotto il nome della sicurezza quando mancano idee. A riguardo, le poche pattuglie di vigili saranno impegnate a controllare che nessuno acceda alle spiagge, sottraendo forze al vero controllo di singoli episodi di ordine pubblico.

Questo denota la conferma di misure di sicurezza attuate sempre in emergenza, mai pianificate, a detrimento di una notte tradizionale che potrebbe ancora caratterizzare il turismo civitanovese».

In conclusione una serie di domande: «Che senso ha attirare la gente in spiaggia con i fuochi di artificio, per poi impedire loro di accedervi? Nei chioschi andrà solo chi ha prenotato per la cena? O piuttosto molti cittadini e turisti si “appoggeranno” su lettini e sdraie degli stabilimenti, probabilmente abusando ugualmente di alcool, costringendo i titolari degli chalet a fare loro il controllo della spiaggia: una cosa senza senso.

A questo punto sarebbe utile un’ordinanza con un regolamento di comportamenti di convivenza piuttosto che negare spazi e possibilità. Una forma di non distribuzione di ricchezza, tipica di questa amministrazione».