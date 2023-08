di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Viene scarcerato e gira per Civitanova, i parenti delle vittime lo riconoscono e cercano di aggredirlo. Salvato grazie ad un poliziotto che si trovava nel negozio di telefonia. Ha rischiato di venire linciato dai familiari delle due ragazzine di 14 e 16 anni che aveva importunato compiendo davanti a loro atti osceni, masturbandosi e proponendo loro soldi in cambio di una prestazione sessuale, il 42enne arrestato sabato pomeriggio sul lungomare nord.

E’ successo nel primo pomeriggio di oggi a Civitanova, all’altezza del sottopasso Cecchetti. L’episodio è la conseguenza di quanto avvenuto sabato. Anis Amira, 42 anni, tunisino, attorno alle 18 avvicina due ragazzine di 14 e 16 anni, anche loro straniere e propone loro dei soldi in cambio di una prestazione sessuale. Le due giovani rifiutano e chiamano la polizia che trova il 42enne che si stava masturbando davanti alle minorenni. Questa mattina si è svolta a Macerata l’udienza per la convalida dell’arresto. Al tunisino vengono contestati gli atti osceni in luoghi frequentati da minori, la corruzione di minorenni e l’adescamento ai fini della prostituzione minorile. Oltretutto al 42enne, che risulta risiedere a Camerino, per tutti e tre i reati viene contestata anche la recidiva. Per lui il giudice Daniela Bellesi, l’accusa era sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma (due volte al giorno nella città in cui risiede) in attesa della direttissima prevista per il 13 settembre. L’uomo è difeso d’ufficio dall’avvocato Mario Rossi.

Oggi pomeriggio il 42enne ha rischiato il linciaggio: su quanto accaduto esattamente sono in corso le indagini della polizia arrivata in via Cecchetti per una richiesta di soccorso. Amira si era infatti rifugiato all’interno del negozio Riparo lab di Daniele Gattafoni per sfuggire ad un inseguimento ad opera di alcuni uomini. Secondo una prima ricostruzione il tunisino si trovava a piedi nel sottopasso di via Cecchetti quando un’auto con a bordo le minorenni che aveva tentato di adescare e alcuni familiari lo hanno intercettato. Il conducente dell’auto ha fatto inversione e poi si è dato all’inseguimento a piedi. Amira è scappato e si è rifugiato nel negozio come racconta il titolare di Riparolab.

«Ero in negozio con due clienti – racconta Daniele Gattafoni – una donna e un poliziotto che conosco da tempo quando abbiamo sentito delle urla provenire dal sottopasso e poco dopo è entrato un uomo nel negozio e si è nascosto nella parte che si trova dietro la porta pregandoci di chiamare la polizia perché qualcuno lo stava inseguendo. Fortunatamente l’agente era già presente in negozio ed è riuscito a contrastare i due uomini corpulenti che cercavano di forzare la porta per entrare. Il mio cliente nel frattempo aveva chiamato i rinforzi e sono arrivate due pattuglie della polizia che hanno preso in custodia l’uomo che si era nascosto». La ricostruzione dei fatti è al vaglio del commissariato di Civitanova.