Ha offerto denaro a delle ragazzine giovanissime in spiaggia in cambio di prestazioni sessuali e poi ha iniziato a masturbarsi davanti a tutti. E’ successo oggi pomeriggio attorno alle 18 sul lungomare nord all’altezza dei bagni pubblici.

Qui la volante della polizia ha rintracciato e fermato un 42enne tunisino, residente in provincia di Macerata, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi che poco prima in spiaggia aveva avvicinato delle ragazze molto giovani offrendo loro del denaro in cambio di prestazioni sessuali. Al rifiuto delle ragazzine ha iniziato a masturbarsi e poi si è allontanato. Le ragazze hanno subito allertato il 112 e sul posto è intervenuta una volante del commissariato. La centrale operativa che ha sempre mantenuto il contatto telefonico è riuscita a indirizzare gli agenti nel punto in cui l’uomo si trovava fermandolo e identificandolo. Dopo gli accertamenti di rito è stato tratto in arresto e si trova ora nella camera di sicurezza del commissariato in attesa dell’udienza di convalida.

(l. b.)