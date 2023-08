Investimenti per lo stadio, Vince Civitanova esprime soddisfazione: «fatti e non giochetti». Così la lista civica plaude alla decisione del sindaco di riqualificare lo stadio comune con alcuni investimenti sull’illuminazione per un valore di 269mila euro. «Lo stadio è la casa comune di molte società sportive civitanovesi, a partire dalla neo promossa in Eccellenza, la Civitanovese calcio – dice Vince Civitanova – bene dunque lo stanziamento di 269 mila euro in due momenti: una parte a dicembre del 2022 e l’altra nei primi mesi di luglio. Questi fondi consentiranno da un lato di installare al polisportivo un impianto di illuminazione a led che si tradurrà in un notevole risparmio sui consumi di energia elettrica e dall’altro di riqualificare alcuni locali che necessitano, senza dubbi, di una sistemazione. Vince Civitanova è e sarà sempre a favore di tutti quei progetti che contribuiscono a migliorare e a far crescere la nostra città. Come quello di nuove piste ciclabili e quindi nuovi collegamenti che l’amministrazione realizzerà insieme all’assessore alla mobilità Roberta Belletti. Crediamo fermamente che Civitanova ha tutte le potenzialità per diventare una delle città più ciclabili delle Marche. Ricordiamo che siamo comune capofila del grande progetto della ciclovia adriatica e quando i lavori saranno terminati, Civitanova sarà collegata a Porto Sant’Elpidio da un ponte ciclopedonale che sorgerà sul fiume Chienti. Tutti passi in avanti per incentivare l’utilizzo delle due ruote e quindi migliorare il nostro stile di vita e soprattutto lo stato di salute della città in cui viviamo. Vince Civitanova si fa dunque promotrice di questo percorso virtuoso che ci guiderà verso un futuro sempre più sostenibile».