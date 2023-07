Un memorial itinerante per ricordare Pierfelice Grieco e Leonardo Sacchi, giovani maceratesi morti prematuramente. E’ la prima delle quattro edizioni del torneo di calcio a 5 che vede la finale a Macerata. Ha avuto inizio sabato alle 20 al Centro sportivo Don Bosco dove uno straripante Nicola Medei assieme alla sua squadra “Marco Bambozzi FC” ha conquistato il terzo posto vincendo 10-6 contro la “White Room Macerata”.

Alle 21.30 è iniziato la finalissima tra “Elle Parrucchieri Capozucca Srl” e “I Generali”, che per la seconda volta consecutiva è arrivata in finale. Il match, raccontato dalle voci di Pietro Marangoni e Giacomo Florio, si era indirizzato verso questi ultimi che si erano portati avanti 2-0. Nel secondo tempo però, Morbidelli ha iniziato la rimonta dei biancoazzurri che si è completata all’ultimo secondo su assist di Rapari dove Nicola Corti ha messo in rete l’ultimo pallone della gara regalando la vittoria alla squadra guidata da Luca Meriggi. A seguire ha preso la parola Matteo Balestrini, rappresentante Admo Macerata (Associazione donatori midollo osseo) che ha aperto le premiazioni parlando dell’importanza della donazione: «E’ importante fare una corretta informazione dove i giovani possano cresce sani e soprattutto consapevoli. La consapevolezza è fondamentale in questi casi e Admo si sposa bene con eventi sportivi in quanto lo sport è benessere e attenzione verso gli altri». Infine ha concluso invitando tutti i giovani tra i 18 e 35 anni alla donazione affinché possano fare la differenza per coloro che attendono un trapianto. Successivamente sono intervenuti anche il delegato regionale Coni Fabio Romagnoli che ha ringraziato l’organizzazione ed ha espresso la sua vicinanza per eventi che, attraverso lo sport, toccano tematiche importanti quali la donazione e la sicurezza stradale. A tal proposito è intervenuto l’assessore alla sicurezza di Macerata Paolo Renna per rimarcare come il fenomeno degli incidenti stradali deve essere assolutamente contrastato. A rappresentare i comuni di appartenenza dei due ragazzi sono intervenuti il vicesindaco di Montecassiano Katia Acciarresi e l’assessore alla cultura di Treia David Buschittari che hanno manifestato il senso di comunità dei due paesi nei confronti delle famiglie. Presente anche Marco Scarponi a rappresentare la Fondazione Michele Scarponi. Il Comitato Daniele Chianelli, assente per un problema all’ultimo, ci ha tenuto a mandare i saluti e un video che gli organizzatori hanno prontamente pubblicato nella loro pagina social. Le premiazioni hanno avuto inizio con gli arbitri delle finali Paolo Morresi e Michele Cesarini. Premiati anche il miglior giocatore del torneo Nicola Morbidelli, miglior portiere Dennis Sbacco e con 19 reti il capocannoniere del torneo Lorenzo Grassi (unico giocatore ad aver partecipato a tutte e 4 le finali ottenendo due coppe, due secondi posto, un premio come miglior giocatore e con quest’ultimo, due premi come capocannoniere). A seguire sono stati estratti i biglietti della lotteria che aveva come premi, tra i tanti, maglie autografate di Ibrahimovic, Locatelli, Luis Alberto, Lukaku ed il cappellino autografato da Jannik Sinner. Gli organizzatori soddisfatti dell’andamento del torneo raccontano: «Siamo partiti a novembre per cercare di migliorare ogni anno questa manifestazione. La collaborazione con Admo è stata significativa per dare ancora più importanza a ciò che stiamo facendo e li ringraziamo per il loro sostegno. Un ringraziamento anche ai genitori delle famiglie, alle squadre che hanno partecipato, ai ragazzi che ci hanno seguito, al delegato Coni Fabio Romagnoli e alle amministrazioni comunali e le proloco di Macerata, Montecassiano e Treia per il loro contributo». Infine, concludono: «Tutto il ricavato come gli altri anni andrà devoluto in beneficenza al Comitato per la Vita Daniele Chianelli di Perugia, dove era ricoverato Pierfelice, e alla fondazione Michele Scarponi che si occupa di prevenzione stradale. A tal proposito abbiamo una raccolta fondi su Gofoundme che sarà aperta per tutto il mese di luglio per chiunque volesse contribuire alla causa».