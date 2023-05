L'APPUNTAMENTO con il torneo di calcio a 5 intitolato ai due giovani prematuramente scomparsi, riservato ai nati dal 1997 al 2006, in programma dal 3 luglio. Aperte le iscrizioni. Confermata la lotteria benefica con in palio le maglie dei calciatori di Serie A, la novità di quest'anno è la collaborazione con Admo

Aperte le iscrizioni per la quarta edizione del torneo di calcio a 5 organizzato in memoria di Pierfelice Grieco e Leonardo Sacchi, due ragazzi scomparsi prematuramente negli scorsi anni. La manifestazione sportiva, aperta a tutti i ragazzi nati dal 1997 al 2006, inizierà il 3 luglio. La finale, in programma per il 15 luglio, si terrà per la prima volta a Macerata al centro sportivo Don Bosco.

Tanti premi in palio per le prime classificate, oltre ai riconoscimenti per il miglior portiere, capocannoniere e miglior giocatore. Una novità molto importante è la collaborazione con Admo (Associazione Italiana Donatori del Midollo Osseo) di Macerata e Civitanova per sensibilizzare l’importanza della donazione che potrebbe salvare molte vite. L’intento dell’organizzazione è coinvolgere tutti i giovani, dai 18 ai 35 anni, che seguono il torneo fisicamente e tramite i loro canali social per far sì che capiscano l’importanza della donazione e quanto possa essere determinante nel migliorare la vita di molte persone.

Inoltre, visto il successo dello scorso anno (dove tra i vari premi era presente anche la maglia di Messi) è stata riorganizzata la lotteria benefica dove si possono vincere premi importanti tra i quali: le maglie autografate di giocatori dal calibro di Lukaku, Locatelli, Caputo, Moscardelli, la fascia da capitano autografata dal campione del mondo 2006 Gianluigi Buffon e ancora, la maglia della Spal del portiere Alfonso, Luis Alberto, Faraoni, Petagna, un paio di Dunk High Panda e tanti altri premi. I biglietti sono già disponibili nei canali social dell’organizzazione ed è stata anche aperta una raccolta fondi che durerà fino al termine del torneo sulla nota piattaforma Gofoundme. Pochi posti ancora a disposizione per poter completare le 16 squadre che si affronteranno per vincere questo 4° Memorial dove il ricavato del torneo e della lotteria sarà devoluto interamente in beneficienza e gli organizzatori contano, come gli scorsi anni, sul sostegno e supporto del territorio.