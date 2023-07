Cinghiali a spasso in via Mattei (Video)

Cinghiali a spasso per via Mattei a Macerata. Il piccolo branco è stato avvistato ieri sera verso le 21,40 da chi è trovato a passare per la rotatoria che conduce verso Fontescodella. Dal boschetto che costeggia la strada che risale verso il distributore Ip, alcuni cuccioli di cinghiale con la madre hanno raggiunto l’aiuola spartitraffico e dopo un po’ sono ritornati nel boschetto, riattraversando la strada.