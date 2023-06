Si torna in aula a Civitanova. Nuova seduta del consiglio comunale prevista per il 30 giugno: sette i punti all’ordine del giorno fra interrogazioni e mozioni. La prima il progetto per l’area verde dei giardini Norma Cossetto presentata dal consigliere Francesco Micucci del Pd. I lavori al parco cittadino per la riqualificazione dell’area verde e trasformazione in “parco delle altalene” infatti è fermo da più di un anno con i giardini resi un cantiere e non fruibili e l’area transennata e in abbandono. I lavori, iniziati a giugno 2022 sarebbero dovuti terminare a settembre dello scorso anno, ma a distanza di un anno il cantiere è ancora aperto e si è ben lontani dalla fine lavori. A seguire un’altra interrogazione sempre del consigliere del Pd Micucci sull’ascensore del sottopasso Esso che da circa due settimane risulta chiuso e inutilizzabile. A seguire l’interrogazione a firma di tutta la minoranza di centrosinistra sull’inquinamento alla foce del fiume Chienti. Tra i punti al voto l’aggiornamento del piano delle alienazioni immobiliari e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e poi la discussione delle mozioni, la prima presentata da Lavinia Bianchi e Silvia Squadroni sulla progettazione di un hub creativo con al suo interno il museo del mare e quella presentata dai consiglieri comunali Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Yuri Rosati, Roberto Mancini, Mirella Paglialunga, Letizia Murri, Piero Gismondi sulla gestione del ciclo dei rifiuti.