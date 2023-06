di Laura Boccanera

Il parco Norma Cossetto di Civitanova festeggia un anno…”di abbandono”. Più eloquente di così non poteva essere lo striscione che qualcuno ha appeso alla rete che ormai da un anno priva i bambini e le bambine del parco pubblico di via Cavour.

I lavori per la riqualificazione infatti sono iniziati esattamente un anno fa e sarebbero dovuti terminare, secondo i termini del contratto di appalto, in 80 giorni. Termine che è trascorso abbondantemente e che non solo ha lasciato tutta l’area nell’immobilismo, ma che ha privato i più piccoli di poter godere dello storico parco giochi civitanovese per ben due anni ormai. Anche questa estate infatti passerà senza che si riuscirà a vedere la fine dei lavori dal momento che ormai a metà giugno ancora le ruspe non hanno ripreso a lavorare.

Gli unici interventi fatti sono stati il taglio dei pioppi che facevano ombra ai più piccoli durante i giochi e la rimozione dei giochi e la movimentazione del terreno con la distruzione della vecchia pavimentazione. Poi per mesi più nulla. E il degrado di quella zona comincia anche a procurare qualche problema dal momento che in un paio di occasioni si sono verificati cedimenti delle strutture poste a protezione e chiusura del cantiere. E così “il parco delle altalene”, per il quale il Comune di Civitanova aveva stanziato 350mila euro, rimane sulla carta.