Volti, figure fantasiose e animali sono apparsi questa mattina in Galleria del Commercio a Macerata. Tecnici e artisti hanno lavorato fianco a fianco per preprare la Via della scultura, una Galleria di scultura contemporanea, nel cuore della città. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni del cinquantesimo dell’Accademia di Belle Arti di Macerata.

L’inaugurazione si terrà alle 18, è prevista la visita agli spazi e anche una tappa in piazza Mazzini per conoscere i ragazzi dalla masterclass #Accademiaingioco, uno speciale programma che durante l’anno li ha visti incontrare e formarsi al fianco di professionisti dell’arte e della gamification per la progettazione di un intervento di arte pubblica a carattere ludico per la città di Macerata.

In particolare la Via della scultura è stata curata da Antonio De Marini e raccoglie le opere degli studenti che hanno partecipato alla prima e alla seconda edizione del Simposio di Scultura ‘Polena’. ragazzi e ragazze hanno lavorato all’aperto ai giardini Diaz in collaborazione con il Comune di Macerata. Una volta ultimate, le sculture sono state selzionate e scelte per essere esposte all’interno dell’Accademia e, appunto, in Galleria del Commercio.

Parla di preziosa sinergia Katiuscia Cassetta, assessora alla Cultura del Comune di Macerata: «La collaborazione con l’Accademia, per quanto riguarda la scultura, è iniziata due anni fa quando abbiamo messo a disposizione i giardini Diaz per un corso di scultura all’aperto. Poi qualche tempo fa l’assessore Paolo Renna mi ha chiesto un’idea per riqualificare la galleria ed abbiamo pensato a questa soluzione. Si lega perfettamente alla loro visione di arte pubblica che invade la città. E’ un abbellimento di spazio pubblico e una dimostrazione di ciò che l’Accademia sa fare. L’Accademia è una realtà importante da 50 anni in città e merità visibilità. mettersi in gioco è un tema molto profondo e di visione».

(Redazione Cm, foto e video Fabio Falcioni)