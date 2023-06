«Il campo di calcetto sopprime l’unica area verde fruibile del quartiere, oltre al fatto che non siamo stati informati se non a 12 ore dall’inizio degli scavi».

Gli abitanti del quartiere Santa Vittoria di Mogliano si sono riuniti spontaneamente per discutere in merito al campo di calcetto che l’amministrazione intende realizzare nel rione ed esprimono il loro malcontento. «Non siamo contrari alla realizzazione di un campo da calcetto – scrivono – mail nostro malcontento è per la decisione di sopprimere l’unica area verde fruibile e calpestabile del rione, da sempre utilizzata da bambini ed anziani per trascorrere momenti di svago. Siamo stati informati dell’imminenza dei lavori confermata solo dalla comparsa di una recinzione e da un post pubblicato dal comune alle 9 di sera, ad appena 12 ore dall’inizio degli scavi ed in concomitanza con l’assemblea di quartiere».

I residenti ritengono che scelte simili debbano essere sempre condivise con i cittadini ed abitanti del quartiere «anche per portare contributi migliorativi, ma questa condivisione è mancata totalmente. Siamo preoccupati anche in merito alla realizzazione di una struttura non omologata per il calcio a 5, priva di illuminazione notturna; quindi, poco funzionale e per fare questo si accende un mutuo di 150mila euro a carico della collettività in un periodo di disagio economico».

Infine esprimono rammarico poiché in quell’area ogni estate veniva allestita una festa di quartiere il cui ricavato veniva destinato ad associazioni benemerite per la cura di gravissime malattie, compromettendo così la possibilità di future iniziative simili. «Inoltre, intere generazioni del quartiere di Santa Vittoria sono cresciute nell’area verde circondata da alberi, alcuni dei quali verranno abbattuti. Pertanto, vogliamo pubblico il sacrosanto diritto democratico dei residenti di uno dei quartieri più popolosi di Mogliano, di poter essere ascoltati».