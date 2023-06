Parte subito con forti emozioni il Campionato Italiano Corsa su Pista aPollenza. Nella splendida pista a curve sopraelevate “Gilda Leoperdi” della cittadina maceratesei più forti interpreti della disciplina stanno regalando un grandissimo show ai numerosi spettatori delle prime due giornate. Emozioni che continueranno anche domani, domenica 11 giugno, con la chiusura della manifestazione tricolore 2023. Tante le conferme fin qui arrivate, e alcune sorprese che fanno ben sperare il Ct della Nazionale italiana, Massimiliano Presti, presente a Pollenza per avere indicazioni utili in ottica Europei francesi e Mondiali di fine agosto, quest’anno in programma in Italia, ad Alte Ceccato.

«Da qui in avanti lavoreremo sul gruppo da portare agli Europei e ai Campionati Mondiali – ha detto il CT Presti – Abbiamo una squadra che promette bene. Siamo coperti in quasi tutte le specialità. Ora tocca ai ragazzi farsi valere anche a livello internazionale. Agli Europei, in una pista difficilissima, subentrerà la capacità di adattarsi in poco tempo. Noi italiani siamo molto bravi in questo. Parlano i risultati della storia della nostra disciplina. Al mondiale, giocato in casa, sicuramente non avremo il problema adattamento. In quel caso la Nazionale dovrà essere pronta, grazie al lavoro fatto insieme a tutti i tecnici, per arrivare in condizioni ideali sotto il profilo mentale e sportivo».

Tornando alle conferme, è Giuseppe Bramante a dominare tra i Senior nelle gare lunghe. Il mezzofondista siciliano del GSD Città di Priolo Gargallo si impone nelle due 10.000 m. eliminazione e punti eliminazione e si candida a recitare un ruolo fondamentale nella Selezione azzurra, in vista dei prossimi impegni internazionali. Gare lunghe che vedono in evidenza l’altra protagonista delle prime due giornate, Giulia Presti. L’atleta marchigiana, passata quest’anno alla Rolling Pattinatori Bosica di Martinsicuro, domina le due 10.000 m. femminili Junior e porta a casa due titoli tricolore. Marche in evidenza anche nella prova a eliminazione Senior Femminile, con Edda Paluzzi (Patt. Sambenedettesi AP) che sfodera una grandissima prestazione e si laurea campionessa 2023. È l’atleta di casa Valentina Buccolini dell’APD Juvenilia a centrare un’altra importante medaglia per i colori marchigiani. L’argento nella Senior Femminile Giro Atleti contrapposti. Prova vinta dalla campionessa europea, Asja Varani (Rolling Bosica TE) arrivata a Pollenza per il bottino pieno, ma sfortunatissima nelle batterie della 500 m spirnt Senior Femminile di questa mattina. L’atleta abruzzese rimedia un pesante infortunio a seguito di una bruttissima caduta, in un momento delicato della stagione con gli Europei alle porte. Team azzurro che spera nel recupero della pattinatrice pescarese. Tra gli Junior lascia il segno il vicentino Manuel Ghiotto del Club Alte Ceccato. Il campione europeo 2022 centra due medaglie. L’oro nella 10.000 m. punti eliminazione e l’argento nella 10.000 eliminazione, gara vinta dall’altro campione europeo, Leonardo Bossi, della Polisportiva Bellusco.

Mette da parte la recente sfortuna, Laura Lorenzato (Gs Scaltenigo VE) che, nella 10.000 m punti eliminazione Senior Femminile, riesce finalmente a esaltare il suo talento e a conquistare il tiolo italiano 2023. Prova di forza di Alessio Piergigli (Luna Sports Academy AN) nella Senior Maschile Giro atleti contrapposti, e Marche ancora in evidenza agli Italiani 2023. Il vice campione mondiale si impone su due dei migliori velocisti del panorama internazionale: Vincenzo Maiorca (Città d P. Gargallo SR), argento; Duccio Marsili (Mens Sana SI), campione europeo 2022 che deve accontentarsi del bronzo. Nella prova Junior del Giro atleti contrapposti femminile è Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN) a conquistare l’oro e a regalare un’altra medaglia alle Marche. Nella Junior maschile l’oro va al vice campione mondiale 2022, Riccardo Ceola (Pol. Bellusco MB).

Meteo che nel pomeriggio condiziona lo svolgimento delle ultime gare in programma. Appuntamento a domani, con la giornata conclusiva e con lo spettacolo che solo il pattinaggio corsa sa regalare. A Pollenza pattini pronti per altre emozioni.

Risultati 9 / 10 Giugno – Campionato Italiano Pista

JUNIOR F – 10.000 m Eliminazione

Giulia Presti (Rolling Bosica TE)

Julia Bedon (Pol. Bellusco MB)

Giorgia Iannarelli (Pol. Bellusco MB)

JUNIOR M – 10.000 m Eliminazione

Leonardo Bossi (Pol. Bellusco MB)

Manuel Ghiotto (Alte Ceccato Club VI)

Ardit Mullai (Redblack R.Team CR)

SENIOR F – 10.000 m Eliminazione

Edda Paluzzi (Patt. Sambenedettesi AP)

Luisa Sophie Woolaway (Skating Concorrezzo MB)

Irene Paganelli (RS Vado Ligure SV)

SENIOR M – 10.000 m Eliminazione

Giuseppe Bramante (Città di P.Gargallo SR)

Leopoldo La Rosa (Città di P.Gargallo SR)

Alessio Clementoni (Rolling Bosica TE)

JUNIOR F – Giro Atleti contrapposti

Alice Sorcionovo (Luna Sports Academy AN)

Giorgia Benigni (Luna Sports Academy AN)

Elena Lampitelli (Savona In line SV)

JUNIOR M – Giro Atleti contrapposti

Riccardo Ceola (Pol. Bellusco MB)

Alessandro Pusiol (New R.Porcia PN)

Francesco Bertolo (New R.Porcia PN)

SENIOR F – Giro Atleti contrapposti

Asja Varani (Rolling Bosica TE)

Valentina Buccolini (APD Juvenilia MC)

Ilaria Carrer (Pol. Casier TV)

SENIOR M – Giro Atleti contrapposti

Alessio Piergigli (Luna Sports Academy AN)

Vincenzo Maiorca (Città di P.Gargallo SR)

Duccio Marsili (Mens Sana SI)

JUNIOR F – 10.000 m Punti Eliminazione

Giulia Presti (Rolling Bosica TE)

Siria Montico (CSEN Roma Patt.)

Chiara Sinisi (Cardano Skating VA)

JUNIOR M – 10.000 m a punti/eliminazione

Manuel Ghiotto (Alte Ceccato VI)

Davide Menegaldo (Patt. Spinea VE)

Giovanni Cassarino (Pattinatori Canicattinesi SR)

SENIOR F – 10.000 m a punti/eliminazione

Laura Lorenzato (GS Scaltenigo VE)

Luisa Sophie Woolaway (Skating Concorrezzo MB)

Linda Rossi (Torollski Center PU)

SENIOR M – 10.000 m a punti/eliminazione

Giuseppe Bramante (Città di P.Gargallo SR)

Gabriele Cannoni (Mens Sana SI)

Leopoldo La Rosa (Città di P.Gargallo SR)