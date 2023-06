di Francesca Marsili

Con 53 società sportive, duecentocinquanta atleti provenienti da quindici regioni si preparano a partire i campionati italiani di pattinaggio corsa su pista 2023 Junior e Senior ospitati a Pollenza dal 9 all’11 giugno. E questo non poteva che essere il modo migliore per la società organizzatrice dell’evento, la pollentina Apd Juvenilia, di celebrare il 40esimo anno di attività. La cerimonia di apertura l’8 giugno, alle 21, in quella che è considerata tra le migliori piste di pattinaggio in Italia: la “Gilda Leoperdi” di Casette Verdini. Una manifestazione nazionale per uno sport che, sebbene classificato come minore, ha una lunga tradizione nelle Marche e soprattutto a Pollenza proprio grazie alla polisportiva Juvenilia che ha coltivato e fatto emergere i plurimedagliati talenti come Danny Sargoni e Valentina Buccolini, entrambi atleti di punta anche in questi campionati.

Nella presentazione avvenuta questa mattina il sindaco di Pollenza Mauro Romoli sottolinea in primis la valenza della società, di rilievo nel mondo sportivo e rotellistisco. «Juvenilia si è sempre distinta sia per l’attività di promozione dello sport nel settore giovanile sia per i risultati ottenuti con i propri atleti nel panorama nazionale – dice – è un’eccellenza del nostro territorio. L’amministrazione ha cercato di metterla in condizioni di svolgere la loro attività al meglio, dotandola di un impianto all’avanguardia a livello internazionale, con un importante investimento. In questo modo – sottolinea – si premia l’impegno di questa associazione che è riuscita ad allargare sempre di più la base di iscritti e praticanti. Le politiche giovanili si traducono e concretizzano in questo modo».

Romoli evidenzia inoltre l’importanza della manifestazione per il territorio di Pollenza: «Il tema del turismo sportivo, per comuni delle nostre dimensioni, è strategico. Stiamo organizzando bus navette per portare gente a far conoscere le nostre bellezze, il museo, il teatro». Gli fa eco al sindaco l’assessore allo sport Marco Ranzuglia, che aggiunge: «Nel 2010 il pattinodromo è stato riconvertito per fare manifestazioni di questo tipo, volevamo creare un’eccellenza nell’eccellenza. L’amministrazione si è sempre spesa per questo progetto. Abbiamo rifatto la pista in resina e il progetto si concluderà con la realizzazione degli spogliatoi. Ma tutto ciò che ruota attorno è merito della Juvenilia che ne ha la gestione e che rappresenta 40 anni di attività. Ciò che di questa polisportiva mi fa sentire orgoglioso è il fatto di esserci sempre, di essersi trasformata e di aver portato avanti un progetto che avevamo sin dal 2010: il settore giovanile. Perché noi – dice – gli investimenti nello sport li abbiamo fatti solo ed esclusivamente se questi impianti avessero ospitato attività del settore giovanile».

Ed è la terza volta che Pollenza ospita i campionati italiani di pattinaggio dopo quelli del 2010 e 2014. La soddisfazione del presidente dell’associazione Juvenilia, Simone Illuminati: «Dopo nove anni ci ritroviamo per il nostro quarantennale ed è per noi motivo di orgoglio e una grande soddisfazione. E’ stata una bella sinergia tra noi, tra tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione, il Comune e gli sponsor. Ci aspettiamo una buona affluenza, le strutture ricettive del territorio sono piene».

Fabio Romagnoli, delegato provinciale del Coni: «L’evento è la dimostrazione del fatto che quando le forze in campo lavorano insieme si ottengono questi risultati. Non è scontato che un impianto come questo venga portato avanti con questa sinergia; ci sono comuni più grandi che hanno strutture importanti, ma poi non riescono ad essere vicini al territorio e alle associazioni sportive come lo siete voi». Per la Rotellista Juvenilia sono cinque gli atleti in gara. Danny Sargoni, medaglia d’argento nel 2021 ai campionati europei Corsa su pista – 3mila metri americana e medaglia d’argento nel 2013 ai mondiali Corsa su pista 500 m. Sprint. Valentina Buccolini, Argento italiano pista 1 giro crono atleti contrapposti, un Bronzo italiano pista 500 m. Sprint; un Bronzo italiano indoro 1 giro crono atleti contrapposti; un sesto posto Europeo pista 1 giro crono atleti contrapposti. Oltre a Tordini Noemi, Fattori Elisabetta e Edoardo Marinelli.