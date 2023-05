di Gabriele Censi

Una tradizione di tre generazioni per la pasta fresca fatta a mano, la necessità di coniugare il gusto con il benessere, e così Laila Nonni lancia ancora delle novità affiancata da una nutrizionista. Per presentare il nuovo punto vendita a Piediripa, in via Volturno al numero 133, una festa completa con la musica, lo sport, lo show cooking e il “gelato espresso” nel primo week end veramente “summer”.

Un pomeriggio dedicato alla consapevolezza alimentare negli ampi spazi che hanno permesso alla infaticabile Laila di concentrare e implementare la produzione, sempre mantenendo lo storico negozio in centro a Macerata in via Carducci. Qui dopo la linea di pasta funzionale “Laila mangia bene” si possono trovare anche i sughi pronti, fatti sempre secondo la tradizione: «Siamo artigiani – spiega Laila Nonni – ma usiamo la tecnologia, e abbiamo trovato dopo molti studi il modo di fare per tutti il sugo fatto in casa come le nostre nonne. Ma invece di mangiare per tre giorni fila lo stesso sugo lo conserviamo in vasetti di vetro, materiale sostenibile e questo ci sta molto a cuore, sottovuoto e con una leggera pastorizzazione, così da avere una varietà di sapori senza spreco»

Parliamo del gelato espresso, otto gusti fatti solo con ingredienti naturali e senza conservanti. «Il sistema che abbiamo adottato si chiama gelato espresso perchè viene mantecato nell’arco di 15 minuti a ciclo continuo e quindi è sempre fresco, senza dover fare quantità di scorta congelate, così profumi aromi e valori nutrizionali restano inalterati» Con la nutrizionista Ramona Bordi si è affrontato il tema della dieta equilibrata e degli alimenti funzionali per affrontare al meglio l’estate «Si può non rinunciare al gusto con piatti completi di tutti i macronutrienti»

(Articolo promoredazionale)