Rendiconto 2022 approvato dal consiglio comunale di Macerata con un avanzo di quasi 1,5 milioni di euro: «Gestione contabile virtuosa, ma la crisi dovuta alla guerra in Ucraina ha avuto una influenza sia sul Bilancio Preventivo che sul Consuntivo 2022» dice l’assessore al Bilancio, Oriana Piccioni. Rimane una costante attenzione alla dinamica dei prezzi che tendono ad aumentare a causa dell’inflazione «sono stati oggetto di alcuni accantonamenti specifici anche in questo rendiconto» continua Piccioni.

Anche per il 2022, come per il 2023, il Comune ha avuto la possibilità di accedere alla sospensione dei mutui per utilizzare tale liquidità nella spesa corrente. Inoltre, tutti gli uffici comunali, con il necessario sostegno degli assessori di riferimento, hanno operato recependo i finanziamenti proveniente dalla Regione, dallo Stato e dall’Europa e implementato la ricerca di risorse collaborando con enti privati. «Stiamo portando avanti la manutenzione delle strade, implementando la cura del verde e sistemando le aree verdi – aggiunge Piccioni -. Inoltre siamo in procinto di terminare i progetti delle nuove piscine, siamo a buon punto riguardo il Centro fiere di Villa Potenza e nel 2022 sono iniziati molti interventi grazie ai fondi ottenuti con il Pnrr e Pnc. Da sottolineare, ancora, il basso indebitamento rispetto alla media, le tempistiche dei pagamenti che sono più attinenti ai tempi dettati dalla legge, il costante saldo attivo della cassa, la risoluzione delle controversie con le associazioni e la realizzazione della mostra su Crivelli che ha riscosso un enorme successo. Buon andamento dell’Apm che nonostante le difficoltà affrontate a causa dell’impennata dei costi del 2022, in particolare dei carburanti, ha chiuso l’esercizio 2022 con un utile importante». In definitiva, conclude Piccioni, «il risultato di esercizio presenta anche quest’anno un importante avanzo che ci permette di affermare la solidità, l’accuratezza della gestione e il buon lavoro degli Uffici, dell’amministrazione Parcaroli e degli assessorati».