MACERATA - L'importo è di 21mila euro, riguarda gli impianti sportivi inseriti nell’ambito della riqualificazione dell’area ex Torregiana-Fontescodella. In giunta, intanto, sembra ci sia un assessore pronto a rottamare l'ipotesi dell'impianto di risalita per far posto a un parco giochi

di Luca Patrassi

Doveva essere la risposta maceratese alla Saslong (celebre pista della Val Gardena), poi, con il correre del tempo e delle polemiche si era trasformata in una “Saslong de noantri”, una Sascort vista la lunghezza che nel frattempo è passata dalle alcune centinaia di metri iniziali alle poche decine di metri attuali.

Ora, dall’albo pretorio del Comune, viene fuori una determina di incarico professionale per gli impianti sportivi inseriti nell’ambito della riqualificazione dell’area ex Torregiana-Fontescodella. Nel particolare si tratta di due campi di padel di una pista per l’avvio agli sport alpini. Il dirigente dei servizi tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, evidenzia che «ai fini della progettazione preliminare dell’intervento occorre procedere ad esternalizzare l’attività di supporto al Ruo nella progettazione preliminare, dal momento che l’organico dei Servizi Tecnici è impegnato nella progettazione di altri progetti finanziati dal Pnrr».

Nel particolare l’incarico è stato assegnato a Maurizio Cammertoni, geometra di Montecassiano, per un importo complessivo di circa 21mila euro. Cosa si andrà a realizzare, specie sulla molto dibattuta questione della pista da sci, non è dato sapere: il piano di riqualificazione che ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni per tutta l’area di Fontescodella prevedeva la pista da sci, ora qualcuno, anche in giunta, sembra aver perso l’entusiasmo iniziale rispetto alla proposta che era sollevata in particolare dal consigliere comunale Pd Andrea Perticarari. In ogni caso l’incarico professionale è legato all’attività di supporto al Rup per realizzazione della progettazione preliminare ai fini dell’appalto integrato, compresi accertamenti e verifiche preliminari, supervisione, coordinamento, valutazioni sintetiche e redazione di elaborati grafici. Resta da capire se alla fine della storia la pista da sci rimarrà o si scioglierà come neve al sole. Qualcuno, anche in giunta, ipotizza la trasformazione della pista da sci in un parco giochi. Come dire, “abbiamo scherzato” con la “Saslong de noantri”.