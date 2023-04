CIVITANOVA - Disponibilità terminata in tarda serata per gara 2 della finale scudetto (la sesta consecutiva per i biancorossi) che si disputerà giovedì 4 maggio. Lunedì alle 18 la prima sfida a Trento: sarà la terza resa dei conti tricolore contro l'Itas. Ecco la storia dei cucinieri nei play off dal 1995 ad oggi

A.S. Volley Lube comunica la chiusura della biglietteria. Tutti i ticket per Gara 2 di Finale Scudetto sono stati venduti. L’Eurosuole Forum sarà sold out in occasione del secondo round tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, in programma giovedì 4 maggio (ore 20.30). Già alle 15 di oggi, con 30 minuti di anticipo sull’apertura delle casse, si era formata una lunga coda di tifosi in fila nel parcheggio del palazzetto civitanovese. Alle 17, orario di attivazione della biglietteria online, sono arrivate tantissime richieste sul circuito Vivaticket riducendo al minimo il numero dei tagliandi rimanenti nel giro di pochissimi minuti. Nella tarda serata è poi terminata la disponibilità su entrambi i fronti. La biglietteria riaprirà giovedì 4 maggio, dalle 17,30 fino all’inizio del match, per la sola gestione degli accrediti.

Dopo il sold out di Gara 5 delle Semifinali Play Off Credem Banca, l’Eurosuole Forum registra così un’altra serata da tutto esaurito. “Anche in questa occasione – sottolinea la società – sarà importante garantire un colpo d’occhio spettacolare indossando maglie rosse in tutti i settori e partecipando alle coreografie della tifoseria organizzata Lube nel Cuore”.

La storia della Lube nelle Finali Scudetto.

Approdati alla sesta Finale Scudetto consecutiva, la nona complessiva, grazie a due rimonte, culminate in grandi confronti all’Eurosuole Forum in Gara 5, contro Verona nei Quarti e Milano in Semifinale, la Lube Civitanova ritrova l’Itas Trentino per la terza volta in una resa dei conti tricolore. Nel V-Day del torneo 2011/12 e nella serie al meglio delle cinque partite del campionato 2016/17 sono stati i biancorossi a trionfare.

Mentre la biglietteria è presa d’assalto dai tifosi a caccia dei biglietti per Gara 2 di Finale in programma giovedì 4 maggio (ore 20.30), capitan Luciano De Cecco e compagni sudano in campo per preparare la serie decisiva con primo appuntamento in calendario a Trento lunedì 1 maggio (ore 18). I cucinieri proveranno a vincere almeno una volta alla Blm Group Arena e far valere il fattore campo a Civitanova.

La Lube ha vinto gli ultimi tre Scudetti assegnati e ha conquistato quattro degli ultimi cinque tricolori in SuperLega.

La formazione biancorossa è alla partecipazione numero 26 ai Play Off Scudetto (su 28 stagioni nel massimo campionato). Per sette volte è arrivato il titolo di Campione d’Italia (2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022). Solo nella stagione 2006/07 i biancorossi hanno mancato l’appuntamento con gli scontri diretti, mentre nel 2019/20 il torneo è stato sospeso e annullato, con Civitanova in testa alla classifica, per l’emergenza Covid. Dopo l’argento alla Del Monte®Supercoppa e le eliminazioni nei Quarti di Coppa Italia e Cev Champions League, il team campione d’Italia, approdato alla seconda fase come quarta testa di serie e vittorioso alle bella nei Quarti e nelle Semifinali, continua la difesa del titolo nella serie decisiva.

La Lube affronta quindi la Finale Scudetto numero 9 nella sua storia. Nelle prime 8 solo in un caso non è arrivato il tricolore, nella stagione 2017/18, l’anno dello Scudetto vinto da Perugia in Gara 5 sul proprio campo. Nelle altre occasioni ha sempre prevalso la fame di vittoria dei cucinieri. A partire dal primo storico vessillo conquistato a Pesaro nel 2005/06 in Gara 5 contro Treviso. Per il bis i biancorossi hanno dovuto attendere la stagione 2011/12, quella della gara unica nel V-Day vinta a Milano proprio contro Trento al tie break. Il terzo Scudetto, quello datato 2013/14, è arrivato a Perugia in Gara 4 con 18 punti finali di uno scatenato Ivan Zaytsev. Il quarto tricolore, il primo conquistato sul campo a Civitanova, risale al 2016/17 grazie a una prova di forza in tre soli match contro Trento. Dopo il già citato passo falso in Umbria nella resa dei conti 2017/18, la Lube è tornata campione d’Italia nel 2018/19 con la rimonta pazzesca in Gara 5 a Perugia da 0-2 a 3-2 ed escludendo la stagione 2019/20 fermata per l’emergenza sanitaria con i biancorossi in testa alla classifica, la Lube è rimasta sul trono grazie ad altri due successi sugli umbri nel 2020/21 e 2021/22, entrambi a Civitanova in Gara 4 con grandi prove di superiorità.

Così la Cucine Lube nei Play Off Scudetto:

1995/96: eliminata negli Ottavi da Cuneo

1996/97: eliminata in Semifinale da Modena

1997/98: eliminata in Semifinale da Cuneo

1998/99: eliminata nei Quarti da Modena

1999/00: eliminata nei Quarti da Cuneo

2000/01: eliminata nei Quarti da Milano

2001/02: eliminata nei Quarti da Ferrara

2002/03: eliminata in Semifinale da Modena

2003/04: eliminata in Semifinale da Treviso

2004/05: eliminata in Semifinale da Treviso

2005/06: supera Cuneo in Semifinale e vince la Finale con Treviso

2006/07: non si qualifica ai Play Off Scudetto

2007/08: eliminata nei Quarti da Roma

2008/09: eliminata in Semifinale da Piacenza

2009/10: eliminata in Semifinale da Trento

2010/11: eliminata in Semifinale da Cuneo

2011/12: supera Cuneo in Semifinale e vince la Finale con Trento

2012/13: eliminata in Semifinale da Piacenza

2013/14: supera Modena in Semifinale e vince la Finale con Perugia

2014/15: eliminata nei Quarti da Latina

2015/16: eliminata in Semifinale da Perugia

2016/17: supera Modena in Semifinale e vince la Finale con Trento

2017/18: sconfitta in Finale da Perugia

2018/19: supera Trento in Semifinale e vince la Finale con Perugia

2019/20: torneo interrotto, titolo non assegnato

2020/21: supera Trento in Semifinale e vince la Finale con Perugia

2021/22: supera Trento in Semifinale e vince la Finale con Perugia