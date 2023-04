TOLENTINO - Udienza preliminare questa mattina per un 55enne, finito in manette ad ottobre nel corso di una indagine della Polizia postale. Un consulente dovrà accertare la capacità di intendere e volere dell'uomo

Allenatore arrestato per possesso di materiale pedopornografico, oggi l’udienza davanti al Gup del tribunale di Ancona, ammesso il rito abbreviato e verrà svolta una perizia psichiatrica. L’uomo è accusato di aver detenuto oltre 31mila file di materiale pedopornografico, si parla sia di immagini che di video in cui si vedono atti sessuali con minorenni. L’indagine è della Polizia postale di Ancona e l’uomo, 55enne, di Tolentino, è stato arrestato a novembre dello scorso anno e si trova in carcere. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si era procurato i file via Telegram, all’interno di una chat dove venivano scambiati. A suscitare clamore era stato il fatto che ad essere arrestato fosse un allenatore delle giovanili di una squadra di calcio. Allenatore, ex calciatore, sposato, con figli, una persona ritenuta al di sopra di sospetti. Dopo l’arresto, nel corso dell’udienza di convalida, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi il suo legale, l’avvocato Luciano Pacioni, ha chiesto di fare il processo con rito abbreviato, condizionato al deposito di una consulenza psichiatrica. Il giudice ha deciso di nominare un proprio consulente, lo psichiatra Luigi Berloni che dovrà accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato. Il giudice ha fissato la prossima udienza al 17 luglio.

(Gian. Gin.)