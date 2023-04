CINGOLI - Il giovane pilota è in condizioni gravi ma stabili nel reparto Rianimazione dell'ospedale Torrette di Ancona. Il racconto di un testimone che ha vissuto i momenti successivi all'incidente: «Mai visto una cosa del genere»



Resta ricoverato il 17enne di Cingoli che sabato scorso è rimasto vittima di un terribile incidente a bordo della sua moto da enduro al crossodromo Alvaro Peverieri di Acquasanta, nel comune di San Marcello (leggi l’articolo). Il ragazzo, persa conoscenza subito dopo essere sbalzato dal veicolo ed essere atterrato sul terreno ad alta velocità, era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Il giovane, che ha passato gli ultimi giorni in coma farmacologico, si trova nel reparto di Rianimazione. I medici hanno lavorato senza sosta per fermare il sanguinamento delle lesioni riportate. Le sue condizioni, pur rimanendo gravi, sono al momento stabili.

«Non ho mai visto una cosa del genere – racconta un conoscente del giovane, presente al crossodromo Peverieri pochi istanti dopo la caduta -. Il casco invece di danneggiarsi in modo normale o spaccarsi, è esploso in diversi pezzi. In tanti lì erano convinti che qualcuno glielo avesse tolto, perché effettivamente lui era disteso a terra a volto scoperto, ma i pezzi del casco erano sparpagliati in giro. Io stesso pensavo fossero frammenti della moto. È stata una scena orribile». La situazione è apparsa grave da subito. Dopo essersi imputato con la ruota anteriore lungo il tracciato, il 17enne è finito a terra riportando lesioni alla testa, al bacino e alle gambe. Gli operatori del 118 sono rimasti a lungo sul posto per stabilizzare il ragazzo e permettere il trasferimento in elicottero in sicurezza. Passate le ore più critiche, i familiari, gli amici e i compagni del 17enne (studente dell’istituto alberghiero Varnelli di Cingoli) sperano ora in un miglioramento costante delle sue condizioni.

(leo. gi.)