L'INCIDENTE nella pista di Jesi, un 17enne di Cingoli è stato trasferito in eliambulanza a Torrette. Sequestrati dai carabinieri la moto e il casco utilizzati dal ragazzo

Gravissimo incidente nella serata intorno alle 18.

Stando alle prime informazioni, un giovane centauro 17enne originario di Cingoli, è rimasto gravemente ferito mentre si trovava al crossodromo Alvaro Peverieri di Jesi.



Chiamato il 112, sul posto è giunta l’automedica ma a seguito delle condizioni in cui versava, si è reso necessario anche l’intervento di Icaro alzatosi in volo da Torrette.

Il centauro è rimasto sempre incosciente. Trattato sul posto, ha riportato varie fratture alle gambe e un trauma cranico. Caricato sull’eliambulanza, è stato trasportato al nosocomio regionale in condizioni molto gravi per poi essere trasferito in sala emergenza.



Circa l’incidente, il giovane pilota sarebbe caduto male dopo aver affrontato un dosso. Saltando la cosiddetta ‘zeppa’, è ricaduto venendo però sbalzato dalla sella per poi essere investito dalla due ruote che gli è ricaduta addosso. Nell’impatto con il suolo, ha sbattuto violentemente il capo e il volto.

Subito gli sono stati prestati i primi soccorsi ma è stata poi l’équipe medica intervenuta con Icaro a intubarlo sul posto per poi effettuare il trasferimento all’ospedale regionale. Le operazioni di soccorso sono durate diverse decine di minuti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I militari dell’Arma hanno proceduto nell’effettuare i rilievi e sequestrando sia la moto che il casco utilizzato dal giovane per l’allenamento. Il ragazzo, da quanto trapelato, si è avvicinato al motocross da qualche mese.

La prognosi è riservata.

(Ultimo aggiornamento alle 21,33)