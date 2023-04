CINGOLI - Giovanni Cavalletti si è spento oggi nella sua casa. Il funerale martedì a Treia

Morto questa mattina a 73 anni Giovanni Cavalletti, maresciallo del corpo forestale in pensione. Conosciuto come Gianni, viveva a Grottaccia di Cingoli e questa mattina si è spento nella sua abitazione. Prima di andare in congedo aveva lavorato nel Corpo forestale di Macerata. Lascia la moglie, Maria, e i figli Monica e Michele, due nipoti e tre fratelli. La camera ardente è stata allestita all’ospedale di Cingoli e si potrà visitare da domani alle 8,30. Il funerale, a cura delle pompe funebri Santamarianova, sarà l’11 aprile, alle 14,30, nel santuario del Santissimo Crocifisso di Treia.

