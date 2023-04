CIVITANOVA - Il capogruppo della Lega torna sull'ultima assise dopo che la variazione di bilancio non ha ottenuto la maggioranza e accusa l'ex candidata sindaca di aver violato il regolamento: «Che senso ha non farlo rispettare per bocciare un asilo in zona stadio?»

«Da parte della Paglialunga un uso improprio del ruolo di presidente ed un uso strumentale del regolamento solo per colpire politicamente i cittadini che non l’hanno votata. Che senso ha non far rispettare il regolamento per bocciare un asilo in zona stadio?» A quasi una settimana dall’ultimo consiglio comunale non si arrestano i botta e risposta fra i consiglieri di Civitanova.

L’ultimo arriva da Giorgio Pollastrelli (Lega) che risponde alla consigliera Mirella Paglialunga che ha presieduto l’ultimo consiglio comunale. Al termine dell’assise infatti si doveva votare una variazione di bilancio di 450mila euro. Il punto però non è passato perché tra le fila della maggioranza Troiani e Capozucca si sono astenuti. Paglialunga ha sottolineato come la responsabilità della bocciatura del punto non sia tanto dei tre consiglieri di minoranza che hanno votato contro, quanto della confusione in seno alla maggioranza.

Ma Pollastrelli ribadisce e attacca la Paglialunga sulla procedura: «La presidente Paglialunga si è rifiutata di far ripetere la votazione come richiesto da un consigliere e ha sbrigativamente sciolto la seduta per non permettermi di leggere gli articoli del regolamento che prevedono espressamente che si rivoti per la controprova e che al voto assistano il presidente i 3 scrutatori di cui uno per legge di minoranza, ma Micucci era assente e quindi andava rinominato. Dopo aver velocemente sciolto la seduta ufficialmente la presidente ha riaperto la seduta in modo del tutto irregolare per far votare la immediata eseguibilità della delibera precedente senza neppure procedere ad una nuova convocazione e senza fare appello. In conclusione abbiamo assistito da parte della presidente Paglialunga ad un uso improprio del ruolo di presidente ed ad un uso strumentale del regolamento solo per colpire politicamente i cittadini che non l’hanno votata. Che senso ha non far rispettare il regolamento per bocciare un asilo in zona stadio ? Perché dopo aver parlato per ore di sociale alla prima prova effettiva di politica a favore delle famiglie la sinistra si è chiamata fuori dal confronto ? La verità è che non avendo argomenti chiacchierano tanto e non fanno nulla, anzi quel poco che fanno lo fanno pure male ed in barba ad ogni rispetto democratico del consiglio comunale».