ROMA - Augusto Curti, deputato del Pd, ha presentato un'interrogazione al Ministero delle Infrastrutture: «Confermata la natura provvisoria dell'opera, si dispone di un finanziamento certo e vincolato per quella definitiva»

Un’interrogazione parlamentare sulla rotatoria alla fine della superstrada di Civitanova è stata presentata da Augusto Curti, ex sindaco di Force e deputato eletto con il Pd. Lo stesso Curti, attraverso una nota, rende nota la discussione avvenuta ieri.

«Si svolta alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, di cui sono membro, un’interrogazione rivolta al Ministero delle Infrastrutture, rappresentato dal Sottosegretario Tullio Ferrante. Tema dell’iniziativa, le infrastrutture di innesto tra la Statale 77 e la Statale 16 nel territorio di Civitanova Marche. Il 1 dicembre 2016, con delibera n. 64, il Cipe aveva approvato la realizzazione di una rotatoria ed un sottopasso ferroviario (in sostituzione del vecchio passaggio a livello), all’intersezione delle due vie di comunicazione. Contestualmente era stato deliberato il finanziamento dell’opera pari a 12milioni di euro. Obiettivo dell’intervento era quello di risolvere una forte criticità infrastrutturale, in considerazione dell’importanza strategica di uno snodo che, annualmente, accoglie elevatissimi volumi di traffico. Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre 5 anni e si disponga di un finanziamento certo e vincolato, l’opera è ancora su carta. Un aspetto ulteriormente preoccupante della vicenda è rappresentato dalla scelta, del Comune di Civitanova, di realizzare nel frattempo una rotatoria “provvisoria”. Iniziativa giustificata, secondo l’ente, da motivi di necessità ed urgenza Un intervento, però, che è costato alla comunità civitanovese ben 500mila euro. Spreco ingiustificabile, considerato che l’opera dovrà essere smantellata per lasciar spazio alla struttura definitiva. Il Sottosegretario ha fornito, in risposta, una serie di aggiornamenti e di integrazioni procedurali circa l’iter. Inoltre, pur premettendo che la progettazione esecutiva sia stata appena avviata, ha voluto stimare la consegna dei lavori “entro il 2023”. Termine, quest’ultimo, che mi sono sentito di contestare, in quanto a questa fase dovrà poi far seguito la procedura d’appalto. Ciò che invece il Ministero ha sostanzialmente confermato, è che la rotatoria realizzata dal Comune di Civitanova ha effettivamente natura “provvisoria” e, per questo, dovrà essere smantellata. Il tutto al costo di mezzo milione di euro».